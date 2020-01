Dei nuovi colpi di scena sorprenderanno i fans dello sceneggiato Il Segreto nei prossimi appuntamenti italiani. Le anticipazioni di ciò che accadrà negli episodi in onda la prima settimana di febbraio 2020, svelano che la nuova protagonista Lola Mendana (Lucia Margò) farà una sofferente scelta. La giovane fanciulla a malincuore metterà la parola fine alla sua relazione con Prudencio Ortega (Josè Milan), a causa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Per una coppia molto amata invece, ci sarà il tanto atteso lieto fine.

Si tratta di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco), che dopo aver coronato il loro sogno d’amore grazie all'uscita di scena di Antolina Ramos, diranno addio a Puente Viejo.

Lola rinuncia a Prudencio, Severo e Carmelo sospettano del Morales

Nelle puntate della soap ideata da Aurora Guerra e che occuperanno Canale 5 dal 2 al 7 febbraio 2020, vedremo che Brunilda farà sapere a Paco che lei e Onesimo continuano a vedersi di nascosto. Intanto Isaac ed Elsa doneranno ben cinque mila pesetas al comune di Puente Viejo.

Allo stesso tempo Lola continuerà ad essere terrorizzata da Francisca. In particolare, la fanciulla intimorita all'idea che la malefica dark lady potrebbe fare del male a Prudencio, prenderà una drastica decisione: la Mendana rinuncerà a viversi la sua storia d’amore con il fratello di Saul. In seguito, la moglie di Raimundo si preoccuperà molto per la sua figlioccia Maria, invece l’intero quartiere rischierà di essere distrutto da un’inondazione.

A voler far fare una brutta fine al borgo iberico in realtà sarà il sottosegretario Garcia Morales, che desterà dei sospetti a Severo e Carmelo. Quest’ultimo e il marito di Irene infatti, crederanno che il colonnello voglia far sparire dalle cartine geografiche il paese per vendicarsi.

Isaac ed Elsa lasciano Puente Viejo, Fernando teme di perdere Maria

Successivamente il nuovo arrivato verrà a conoscenza tramite l’Ulloa che Fernando gli ha teso una vera e propria trappola: dopo aver fatto questa sconvolgente scoperta, l’anziano uomo si mostrerà pentito per essersi fidato della persona sbagliata.

Il minore degli Ortega deciso ad impedire a Francisca di continuare a ricattare la sua amata, si rivolgerà a Matias e Marcela coinvolgendoli in un piano illegale. Nel frattempo, Maria si renderà conto che le terapie di agopuntura che Dori Vilches le ha appena praticato, stiano dando gli effetti sperati. La Castaneda convinta che gli esercizi che le fa svolgere la sua infermiera le diano dei benefici, esigerà che la sua terapia venga aumentata con la certezza che potrà tornare a muovere le sue gambe. Il Guerrero e la Laguna dopo essersi finalmente sposati, se ne andranno via da Puente Viejo nonostante saranno abbastanza preoccupati per ciò che accadrà a breve nel quartiere spagnolo.

Il Santacruz deciso a salvare il paese formerà un comitato cittadino contro Garcia Morales. Intanto Fernando parecchio infastidito, non vorrà che Vilches faccia guarire del tutto Maria, poiché saprà che se tornerà a camminare potrà perderla. Per terminare Prudencio si renderà conto di non poter fare nulla, per evitare che Lola continui ad essere sottomessa da Francisca.