Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata del GF Vip, la quarta da quando è iniziata l'edizione condotta da Alfonso Signorini. Le anticipazioni che sono trapelate su questa attesissima serata, informano i telespettatori che due concorrenti si ritroveranno faccia a faccia con i loro storici ex compagni: Rita Rusic con Vittorio Cecchi Gori, Pago con Miriana Trevisan. Stasera, inoltre, uno tra Andrea Montovoli e Elisa De Panicis lascerà il gioco e ci saranno nuove nomination.

Due grandi ospiti alla quarta del GF Vip

La quarta puntata del GF Vip, sarà all'insegna dei confronti: questo almeno è quello che si evince dalle anticipazioni che hanno dato gli addetti ai lavori a poche ore dall'inizio della diretta.

A dieci giorni dal via della quarta edizione del reality Mediaset, due personaggi molto famosi hanno accettato di entrare nella Casa per confrontarsi con i loro ex compagni: Rita Rusic e Pago, infatti, a breve rivedranno davanti alle telecamere rispettivamente l'ex marito e l'ex moglie.

La regista avrà la possibilità di riabbracciare Vittorio Cecchi Gori, col quale è in ottimi rapporti, mentre il cantante avrà un faccia a faccia con Miriana Trevisan (madre di suo figlio) una settimana dopo averne avuto un altro con Serena Enardu,

Esito del primo televoto stasera al GF Vip

Un altro momento molto attesa della quarta puntata del Grande Fratello Vip, sarà quello in cui Alfonso Signorini renderà noto il risultato del primo televoto ufficiale di questa edizione.

In questi due giorni (la terza diretta è andata in onda mercoledì scorso), i telespettatori hanno potuto esprimere una preferenza tra Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis: chi avrà ricevuto più voti resterà nella Casa, l'altro sarà il primo eliminato del GF Vip 4.

Nella tarda serata del 17 gennaio, inoltre, saranno fatte delle nuove nomination: gli autori metteranno i concorrenti tutti contro tutti e, come è accaduto qualche giorno fa, potrebbero venir fuori delle antipatie in questo momento di forte tensione.

Chiesta la squalifica di Barbara Alberti dal GF Vip

Anche se non è stato citato nelle anticipazioni ufficiali, uno degli argomenti che Alfonso Signorini affronterà stasera in diretta, potrebbe essere quello della richiestissima squalifica di Barbara Alberti.

La scrittrice, infatti, ha fatto storcere il naso a molti fan del GF Vip dicendo cose molto forti su Pasquale Laricchia. Chiacchierando con un'altra inquilina, la donna ha commentato l'atteggiamento del pugliese con le seguenti parole: "Lui l'altra sera era furibondo, esprimeva aggressività e odio".

"È un esibizionista che farà del male alle donne, ha proprio la faccia da assassino", ha detto Barbara scatenando la stizzita reazione di molti utenti del web.

Sono in migliaia, infatti, a chiedere alla produzione del reality di punire la Alberti per le gravi affermazioni che ha fatto in diretta Tv, usando lo stesso metro di giudizio che ha portato all'immediata squalifica di Salvo Veneziano.