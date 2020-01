Dopo la squalifica di Salvo Veneziano dal cast del Grande Fratello Vip 4, tutti gli inquilini della Casa sono sotto la lente d'ingrandimento per quello che fanno, ma soprattutto per quello che dicono davanti alle telecamere. Dopo la terza puntata, per esempio, Barbara Alberti è stata ripresa mentre diceva cose poco carine su Pasquale Laricchia, etichettato come un uomo che potrebbe fare male alle donne perché le odia.

Barbara Alberti nella 'bufera' al Grande Fratello Vip

Le affermazioni che ha fatto Barbara Alberti per commentare il comportamento di uno degli ex gieffini, stanno facendo molto discutere soprattutto sul web.

La scrittrice, nel dire la sua su come ha reagito Pasquale Laricchia alla proposta di Alfonso Signorini di recarsi in un centro anti violenza dopo essersi reso 'complice' di Salvo Veneziano, si è lasciata andare a parole davvero molto forti che non sono piaciute a gran parte dei telespettatori.

Chiacchierando con i compagni d'avventura su quello che è accaduto nel corso della terza puntata, l'eclettica concorrente ha detto sul pugliese: "Lui era furibondo, c'avrebbe ucciso tutti. Ieri esprimeva aggressività e odio".

La donna faceva chiaramente riferimento al momento della diretta di mercoledì scorso in cui il personal trainer si è opposto alla richiesta del conduttore di andare a fare visita alle donne che sono state maltrattate, il tutto per lanciare un messaggio positivo al pubblico dopo quello che è accaduto con Salvo pochi giorni prima.

Barbara nel mirino a ridosso della quarta puntata del Grande Fratello Vip

La Alberti, non contenta di aver già criticato con parole forti l'atteggiamento assunto da Laricchia la sera precedente, ha aggiunto: "Lui è troppo esibizionista per rinunciare a questa cosa (il Grande Fratello Vip, ndr). Odierà le donne, farà qualcosa di male alle donne. Ha una faccia da assassino", ha concluso Barbara nel suo sfogo che sta facendo il giro della rete nelle ultime ore.

Le affermazioni della scrittrice non sono piaciute a chi le ha ascoltate, soprattutto perché sono arrivate a pochi giorni di distanza da quelle volgari ed offensive che sono costate la squalifica a Salvo Veneziano. C'è chi sta paragonando i due episodi ed oggi chiede che anche la concorrente del reality sia punita per aver usato termini molto forti nei confronti di un compagno d'avventura.

Barbara anche contro Paola Caruso al Grande Fratello Vip

Non è di certo la prima volta che la Alberti si ritrova al centro delle polemiche per qualcosa che ha detto nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la terza puntata in diretta del reality, per esempio, la donna si è lasciata andare ad una battuta goliardica che ha fatto storcere il naso sia alla persone alla quale era rivolta che a tanti altri.

Dopo aver visto il confronto davanti alle telecamere tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso, Barbara ha commentato: "Hai fatto bene a non volerla. Quella non la toccherei nemmeno con una forchetta".

A ribellarsi per queste parole apparentemente offensive nei confronti di una donna (qualcuno le ha addirittura paragonate a quelle gravissime che Salvo ha detto su Elisa De Panicis), è stata anche Francesca Cipriani che, intervenuta a Pomeriggio 5 il 16 gennaio, ha espressamente chiesto alla produzione del GF di prendere provvedimenti contro l'inquilina che in passato l'ha offesa in Tv in un programma di Piero Chiambretti.