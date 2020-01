Nuova polemica social su un'affermazione che ha fatto una concorrente del Grande Fratello Vip 4 dopo la terza puntata: Fernanda Lessa, elencando gli inquilini che l'avevano nominata poco prima, ha usato un appellativo su Licia Nunez che non è piaciuto né alla fidanzata di quest'ultima né ai telespettatori. La scelta della brasiliana di etichettare l'attrice per il suo orientamento sessuale, ha fatto storcere il naso a chiunque l'abbia ascoltata.

Fernanda Lessa nella bufera dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Ieri, mercoledì 16 gennaio, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip: oltre a parlare a lungo e in modo approfondito della squalifica di Salvo Veneziano e della "punizione" che è stata data a chi ha riso delle sue volgarità (Sergio, Patrick e Pasquale andranno in un centro anti violenza per ascoltare le storie di donne che hanno subito maltrattamenti di ogni genere), Alfonso Signorini ha affrontato vari argomenti nel corso della diretta.

Al termine di quest'ultima, però, è successa una cosa che ha fatto storcere il naso a gran parte dei telespettatori. Fernanda Lessa, chiacchierando prima con Michele Cucuzza e poi con Andrea Montovoli, ha usato un appellativo poco carino nei confronti di una compagna d'avventura che l'aveva nominata poco tempo prima.

Al presentatore che le ha domandato quale donna l'avesse votata (le nomination sono state fatte in modo palese e divise tra uomini e donne), la brasiliana ha risposto: "Antonella Elia, ma ne ho prese due.

L'altra è stata la lesbica".

Il web mormora per le parole della Lessa al Grande Fratello Vip

All'attore che questa settimana è al televoto con Elisa De Panicis, invece, la dj ha spiegato: "Sono rimasta male di come l'ha fatto Antonella, è una doppia faccia da tenere lontano. E poi si era messa d'accordo con quella che aveva il frac, come si chiama? Quella lesbica, Licia".

Per ben due volte nel giro di poche ore, dunque, Fernanda ha apostrofato la Nunez con un appellativo che identifica il suo dichiarato orientamento sessuale.

Sempre dopo la terza diretta del Grande Fratello Vip, la Lessa si è lasciata andare a questo pungente commento nei confronti dell'attrice: "Mi ha votata la lesbica. A me mancano mio marito e i miei figli, mica sono sola come lei".

La replica di Barbara Eboli dopo la 3^ puntata del Grande Fratello Vip

In modo sicuramente diverso rispetto a quelle che ha usato Salvo Veneziano, anche le parole di Fernanda Lessa nei confronti di Licia sono state considerate dal pubblico del GF Vip offensive e denigratorie: la scelta della concorrente del reality di etichettare la coinquilina con un termine riferito al suo essere omosessuale (l'attrice si è dichiarata più volte, parlando apertamente della lunga relazione che ha avuto con Imma Battaglia), non è piaciuta a gran parte dei telespettatori.

Anche Barbara Eboli, fidanzata della Nunez da un paio d'anni, si è esposta sui social network per replicare agli sfoghi poco eleganti che la brasiliana ha avuto l'altra sera.

"E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata o l'alcolizzata? Che direbbe la signorina, che quando parla ancora sbiascica. Pessima", ha scritto la compagna dell'attrice su Twitter non molto tempo fa. Il riferimento della ragazza, è sicuramente al passato di dipendenza da alcool e droga che la Lessa ha reso pubblico davanti alle telecamere e dal quale è uscita grazie anche all'amore del marito.