Dopo le voci di una presunta rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la dama di Uomini e donne è intervenuta in prima persona sul proprio profilo social.

Ida e Riccardo avevano deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. Nonostante la Platano abbia rifiutato le nozze con il Guarnieri, i due erano pronti a ricostruire un futuro insieme. Ad oggi però sembra che l’idillio d’amore si sia di nuovo interrotto per causa ancora sconosciute.

Ida Platano avrebbe confermato la crisi con Riccardo

Ida Platano dopo le numerose voci di rumors sul rapporto con Riccardo Guarnieri, ha deciso di fare chiarezza su cosa stia accadendo alla sua love story.

La bella parrucchiera bresciana attraverso il suo profilo Instagram ha scritto: “Buongiorno, eccomi. Il mio morale è molto a terra. Però ci sono, buon lavoro e buona giornata”. Dalle parole della donna, alcuni fan della coppia hanno dedotto che lei e Riccardo stiano vivendo un momento di crisi. La dama di Uomini e Donne non si è affatto sbilanciata sulla sua attuale situazione sentimentale, ma il fatto che sia sembrata così malinconica ha lasciato un po’ tutti perplessi.

Mentre là Platano ha lasciato degli indizi sui social, Riccardo Guarnieri ha scelto la via del silenzio.

Inoltre va fatto presente che sul profilo social di Ida, non compaiono foto insieme al Guarnieri dallo scorso 3 gennaio. L’ultimo scatto pubblicato da Ida con la sua dolce metà, è arrivato per augurare a tutti i fan un felice anno nuovo.

Gianni Sperti dice la sua su Ida e Riccardo

Gianni Sperti da svariati anni ricopre il ruolo di opinionista a Uomini e Donne con la collega Tina Cipollari.

Lo storico opinionista in una recente intervista rilasciata per il Magazine del dating-show ha espresso la sua opinione sulla dama bresciana e sul cavaliere pugliese. Sperti ha rivelato che dal Trono Over sono passate tante dame e tanti cavalieri, ma solo una è riuscita a rubargli il cuore: “La donna con la quale ho sofferto e che mi ha trasferito tutto l’amore che ha provato è sicuramente Ida Platano”.

U&D registrazione 30 gennaio

Giovedì 30 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over. Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, Ida Platano è tornata negli studi del dating-show senza Riccardo Guarnieri. Nel corso della puntata la Dama, parlando del cavaliere pugliese sarebbe scoppiata in lacrime. Ad alimentare le voci di una presunta crisi tra i due, sarà anche il fatto che la dama è tornata a Uomini e Donne per partecipare alla sfilata. Inoltre, la Platano pare che abbia evitato di rispondere a tutte le domande che riguardassero Riccardo Guarnieri.