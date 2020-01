Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Stando ai rumors che impazzano in rete nelle ultime ore, sembra proprio che la dama del Trono Over di U&D non sia serena: sul profilo Instagram della bresciana, infatti, di recente sono state caricate diverse canzoni d'amore malinconiche, che potrebbero lasciar presagire ad un'ennesima crisi con il fidanzato. Più tardi, al termine di una nuova registrazione del dating-show, potrebbero trapelare ulteriori dettagli in merito.

Ida si fa forza su Instagram: possibile nuova crisi con Riccardo

Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di U&D Over, in rete ha cominciato a circolare una voce inaspettata su due storici protagonisti: pare, infatti, che tra Ida e Riccardo le cose non vadano più bene come un tempo. Questo almeno è quello che sospettano i fan che hanno visto le Stories un po' tristi che la Platano ha pubblicato su Instagram di recente, una mentre era in aereo e l'altra poco dopo.

La dama, infatti, ha condiviso con i suoi tantissimi followers due canzoni non proprio positive: la prima è "Forza e coraggio" di Alessandra Amoroso, l'altra "Un senso" di Vasco Rossi.

La parrucchiera, inoltre, ha scelto dei versi molto precisi di entrambi i testi, lasciando intendere che il suo stato d'animo non è dei migliori.

Che sia un'ennesima crisi con Guarnieri la causa del presunto malessere della bresciana?

Ida e Riccardo lontani: la coppia di U&D potrebbe scricchiolare

Oltre alle canzoni malinconiche che ha condiviso ultimamente Ida sui social, a far pensare che tra lei e Riccardo le cose non vadano bene, è anche la distanza che c'è tra loro.

Dopo aver trascorso insieme il Capodanno ed aver festeggiato in coppia il compleanno del figlio di lei, i due pare si siano allontanati drasticamente: la Platano è fissa a Brescia dove gestisce un salone di parrucchieri, Guarnieri non si muove dalla sua Puglia dove vive e lavora.

Il fatto che né la dama né il cavaliere di U&D si siano dati da fare per raggiungersi ed incontrarsi nelle ultime settimane, è un campanello d'allarme da non sottovalutare: la distanza geografica, infatti, è sempre stato uno dei problemi principali per i quali questo rapporto d'amore non riusciva a decollare.

Ida e Riccardo forse ospiti della registrazione odierna di U&D

Non è ben chiaro, dunque, se tra Ida e Riccardo ci sia un'ennesima crisi in corso oppure no: gli indizi che ha dato la dama sui social network, non sono sufficienti per poter affermare con certezza che ci siano dei problemi tra lei e il compagno.

Nella tarda serata di oggi, venerdì 30 gennaio, la situazione potrebbe essere più limpida: in queste ore, infatti, è in corso una nuova registrazione del Trono Over di U&D e i due dovrebbero essere ospiti. La bresciana, infatti, stamattina ha pubblicato una Stories mentre era in aereo e i fan sono quasi certi che la sua destinazione fossero gli studi Elios di Roma.

Già la scorsa settimana, la Platano e Guarnieri hanno partecipato al dating-show di Maria De Filippi per aggiornare il pubblico sul loro rapporto: i due hanno raccontato di essere felici ma di discutere spesso per futili motivi. Mentre parlavano delle loro giornate, i piccioncini hanno iniziato a battibeccare davanti a tutti, tanto che la conduttrice li ha invitati a fare un ballo per smorzare sul nascere quel diverbio.

Tra poco, leggendo le anticipazioni dettagliate della puntata che sta avendo luogo questo pomeriggio a Cinecittà, si saprà se tra Ida e Riccardo è ancora amore oppure se ha ragione chi sospetta che l'idillio ristabilitosi nel periodo di Natale è già venuto meno a causa delle continue incomprensioni che ci sono tra i due.