Pochi giorni dopo essere stata ‘promossa’ tronista da Maria De Filippi, Giovanna Abate si è resa subito protagonista del primo infuocato scontro con la collega di trono. Come riferito da Il Vicolo delle News nel corso della registrazione odierna (31 gennaio) di Uomini e donne è bastato poco per far surriscaldare gli animi in studio con Sara Amira che ha puntato l’indice nei confronti della romana per il suo comportamento nel corso di un’esterna. Oggetto del contendere Sonny Di Meo, già corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

L’ex pretendente di Giulio Raselli ha deciso di uscire con il ventottenne e, nel corso dell’incontro, non sono mancati apprezzamenti audaci.

Dall’altra parte Sara ha deciso di non portare il milanese in esterna sottolineando che non si fida di lui e che, alla luce della sua decisione di vedersi con la Abate, non si pente della scelta fatta. Al termine del filmato l’assistente di volo ha accusato Giovanna di essere “una gatta morta” ed ha deciso di chiudere definitivamente con Sonny.

U&D, scontro tra Giovanna e Sara per Sonny

Dagli spoiler di Uomini e Donne emerge che le due troniste in carica non se le sono mandate a dire nel corso della registrazione di questo pomeriggio del trono classico. Giovanna Abate è stata protagonista di un’esterna con uno dei corteggiatori di Sara Amira. Nello specifico la ventiquattrenne è salita in sella alla Vespa di Sonny Di Meo e sono andati in giro per Roma.

I due giovani si sono scambiati complimenti rimarcando che entrambi sono molto simili perché schietti e sempre pronti a rispondere a tono.

Durante la chiacchierata la romana si è lasciata andata ad un apprezzamento colorito (“Mi fai sangue") con il milanese che non è stato da meno facendo riferimento al lato B della tronista che ha poi paragonato a quello di Uma Thurman. Da qui la reazione di Sara che ha criticato la Abate per il suo approccio con Sonny ed ha contestualmente interrotto il percorso con il corteggiatore.

La Amile chiude con Di Meo, troniste 'rivali' anche per Alessandro

Non solo Sonny, Giovanna è uscita anche con l’ex tentatore Sammy Hassan con il quale ha fatto un giro in auto prima di fermarsi a bere sul barcone sul Tevere. In studio hanno evidenziato il clima di freddezza rispetto alla precedente puntata quando il corteggiatore aveva salutato la tronista con quattro baci sulle guance. Sammy ha spiegato di essersi adeguato al comportamento della Abate. Quest’ultima ha riferito di aver avuto sempre ragazzi brutti e di sentirsi un po’ a disagio con i bellocci. Inoltre la ventiquattrenne ha precisato di non avere problemi a frequentare uomini con figli.

Il confronto tra Giovanna e Sara si è nuovamente acceso dopo l’esterna con Alessandro con il quale sono uscite entrambe le troniste.

L’ex pretendente di Giulio Raselli ha criticato la Amira per essersi alzata quando il giovane è entrato in studio in occasione dell’appuntamento al buio. L’assistente di volo ha ribattuto affermando che aveva notato Alessandro a Temptation Island ed aveva chiesto alla redazione di farlo venire in trasmissione. Lo scontro è proseguito con la Abate che ha spiegato che lei si lascia affascinare da quello che dicono le persone mentre la ‘collega’ di trono si imbarazza solo per aver visto dei muscoli.