Oggi, venerdì 10 gennaio, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domani pomeriggio. "Il Vicolo delle News" ha riportato le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio: la ballerina classica Karina è entrata per volere di tutta la commissione al posto di Giuseppe, Michelangelo ha perso la sfida ed è stato eliminato, Maria De Filippi ha messo su una giuria di 12 esperti di musica che voteranno gli allievi ogni settimana fino all'inizio del serale.

Amici riparte dall'esclusione di Michelangelo e dalla sfida di Valentin

Dopo una pausa durata più di tre settimane, la scuola di Amici ha riaperto le porte ai suoi allievi nella puntata che è stata registrata oggi (e che verrà trasmessa in tv domani, sabato 11 gennaio). In rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i ragazzi, le sfide che ci sono state e le proposte spiazzanti di alcuni membri della commissione.

La registrazione è cominciata con una sfida che Valentin ha affrontato per punizione: prima delle vacanze di Natale, infatti, il ballerino si era rifiutato di fare degli esami, perciò oggi si è dovuto confrontare con una collega.

Sebbene il giovane abbia vinto meritatamente, la maestra Celentano ha chiesto che si sottoponesse subito ad un'altra sfida, ma l'intera classe si è opposta.

L'insegnante di danza classica, poi, ha presentato a tutti una danzatrice che ritiene meritevole di entrare nella scuola: tutti i professori, all'unanimità, hanno deciso che la new entry Karina prendesse il posto di Giuseppe. Il confronto tra le due squadre è stato perso da quella capitanata da Gaia, perciò Michelangelo è andato in sfida immediata: il cantante, però, ha perso ed ha dovuto lasciare il programma tra le proteste del pubblico presente.

Nuovi giudici per i ragazzi in vista del serale

Le anticipazioni che ha riportato "Il Vicolo delle News" sulla puntata di Amici che andrà in onda domani, fanno sapere che nessun allievo è riuscito ad entrare a far parte dei "migliori": Gaia ha perso contro Giulia, mentre Talisa ha avuto la peggio con Federico.

Maria De Filippi, inoltre, oggi ha presentato a tutti i presenti una nuova commissione giudicante: dodici esperti di musica e produttori daranno dei voti alle esibizioni dei talenti della scuola, in modo da poter stilare una classifica settimanale dei più meritevoli.

Attualmente, per il ballo sono stati giudicati i più bravi la new entry Karina, Javier e Federico, mentre per il canto Giulia, Devil Angelo e Nyv. La conduttrice non ha ancora fatto alcun accenno sul cast della fase serale: le riviste di Gossip, però, sostengono che il suo desiderio sarebbe quello di affidare il ruolo di coach delle squadre a due artiste che in passato si sono già cimentate con questo, Emma Marrone ed Elisa.