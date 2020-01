Ieri sera è iniziato il tanto atteso Grande Fratello edizione VIP, arrivato alla sua quarta edizione. Le anticipazioni, le novità nella conduzione e negli opinionisti, il revival non sembrano essere bastati ad accontentare il pubblico che si è scatenato sul web.

La conduzione di Alfonso Signorini

Sicuramente il merito di Alfonso Signorini in questa conduzione è decisamente il taglio più incentrato sullo spettacolo e sul rispetto, se si fa un confronto con le battute esilaranti e il trash a cui, soprattutto gli utenti social, erano abituati.

Il suo stile elegante nella presentazione, il cast scelto con cura e il cambio di opinionisti ha però fatto sorgere dei dubbi in molte persone, vip e non.

La frecciatina di Cristiano Malgioglio

Su Twitter non è mancata una frecciatina di Cristiano Malgioglio agli opinionisti, ruolo che lo scorso anno è stato ricoperto proprio da lui. Il cantante, inoltre, è stato uno dei protagonisti indiscussi nella seconda edizione. Malgioglio è ancora presente su Internet con i meme e i video delle sue battute più esilaranti, i suoi commenti e monologhi che hanno fatto divertire i telespettatori nel 2017.

Proprio ieri sera, nel vedere Pupo e Wanda Nara seduti sulla sedia a commentare la puntata, l'ex concorrente ha lanciato una frecciatina scrivendo sui social: "Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone."

I commenti sui social e i rimpianti delle precedenti edizioni

Anche il pubblico non ha risparmiato commenti su questa edizione. In molti si sono mostrati scettici sulla conduzione, sugli opinionisti e sul cast. Viene rimpianta a gran voce Ilary Blasi che, con il suo modo di fare molto schietto e verace, ha movimentato le edizioni precedenti. Uno dei tweet più popolari recita: "A quest'ora al GFVIP 2 stavamo già volando!".

L'edizione a cui si fa riferimento è la seconda, quella di Giulia De Lellis, Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Ivana Mrazova e Raffaello Tonon che era stata un successo.

Alfonso Signorini in quell'edizione aveva ricoperto il ruolo di opinionista e aveva avuto uno scontro in diretta con Giulia De Lellis. La popolare influencer sarebbe dovuta essere opinionista del Grande Fratello Vip, se si fosse svolto a partire da novembre, come previsto inizialmente, ma slittandola a gennaio non ha potuto partecipare.

La sua presenza, popolarità ed apprezzamenti sui social, avrebbero sicuramente risollevato gli animi del pubblico, regalando siparietti, opinioni e un linguaggio popolare e sincero, senza peli sulla lingua. Resta ora da capire se questa edizione regalerà sorprese e un apprezzamento maggiore da parte del pubblico. Sicuramente la strada è in salita.