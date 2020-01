La scoperta della scappatella di Filippo con Viviana non è rimasta senza conseguenze nel rapporto tra i coniugi Sartori. La puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 8 gennaio ha confermato la delusione della Cirillo, che ha ammesso di non essere (almeno per il momento) in grado di perdonare il marito. Filippo si è quindi trasferito a casa di Roberto, pur dichiarando di volersi cercare un nuovo appartamento lontano da Palazzo Palladini. È poi arrivato il momento di chiarire la situazione con Irene, alla quale Serena ha raccontato la verità.

Ma come si evolverà la situazione per la piccola? L'appuntamento di oggi 9 gennaio ripartirà proprio da questo punto ovvero dall'insofferenza della bambina per la nuova crisi tra i suoi genitori. Serena, nel frattempo, sembrerà decisa a non concedere il perdono al marito. Spazio anche a nuovi problemi ai Cantieri nonché al ritorno di Bianca a scuola, dove ritroverà la maestra Maria Grazia.

Un posto al sole oggi 9 gennaio: cresce la distanza tra Serena e Filippo

In passato Filippo aveva lasciato Serena per il bacio da lei scambiato con Leonardo ma poi ha commesso un errore ben peggiore con Viviana.

Per tale motivo, anche nella puntata di Un posto al sole di oggi 9 gennaio la Cirillo non avrà alcuna intenzione di perdonare il marito. Al contrario, sarà ancor più insofferente nei suoi confronti, continuando ad essere inflessibile con lui. La tensione tra i coniugi Sartori sarà palese e a farne le spese sarà la piccola Irene. Serena, infatti, deciderà di essere sincera con la figlia, ammettendo di avere litigato con Filippo e la bambina apparirà particolarmente provata per tale novità. In attesa di scoprire se in futuro potranno esserci nuovi spiragli per questa coppia, anche un'altra bambina si troverà ad affrontare delle difficoltà. In questo caso, non saranno i problemi familiari a sconvolgere Bianca ma il suo complicato rapporto con la maestra Maria Grazia.

Trame Un posto al sole oggi: Franco sempre più in ansia per Bianca

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata odierna, il ritorno a scuola di Bianca riporterà alla ribalta i problemi con la nuova maestra. La bambina continuerà ad essere insofferente davanti alla severità dell'insegnante, vivendo nel peggiore dei modi la sua giornata a scuola. Oltre ad Angela, anche Franco sarà in ansia per le sorti della figlia. Deciderà di correre ai ripari? Questa sera si parlerà anche di un nuovo problema che dovrà essere affrontato ai Cantieri. Marina e Roberto si troveranno, infatti, a dover arginare un'emergenza improvvisa che potrebbe persino mettere in discussione il futuro dell'azienda.