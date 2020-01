Sembra che ci siano novità sul caso della scomparsa di Luigi Favoloso. Ne parla l’amica ed ex compagna di avventure nella Casa del Grande Fratello, Veronica Satti. Durante la trasmissione di Pomeriggio 5, dopo il passaggio in video della madre dello scomparso, Veronica ha infatti fornito alcune informazioni che potrebbero essere determinanti se si rivelassero veritiere.

Tornata dagli USA, la Satti ha lanciato diversi appelli sui propri social, ma non è stata in grado di contattare Luigi. Pare però che poche ore fa abbia ricevuto una notifica sul suo telefono – modello che le permette di avere questa informazione, evidentemente – che le comunicava come un contatto avesse cambiato numero di telefono.

Questo contatto sarebbe proprio Luigi Favoloso.

Veronica ha raccontato che, pur avendo aggiunto il nuovo numero in rubrica e avendo cercato di contattarlo, non ha ricevuto risposta. Eppure, a suo dire, il telefono squilla e i messaggi di WhatsApp riportano la doppia spunta blu, quella di ricezione e conferma lettura dei messaggi. Secondo le informazioni fornite dalla showgirl, inoltre, il prefisso del numero non sarebbe italiano, ma libanese.

Le parole della madre e l'ipotesi di una truffa sui social

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, tuttavia, le dichiarazioni della Satti non sono state le uniche importanti informazioni sul caso della scomparsa di Favoloso. È infatti intervenuta anche la madre dell'uomo. La donna innanzitutto sembra non riesca a spiegarsi come mai Nina Moric non sia disposta a essere tirata in causa. La d’urso esprime tuttavia dei dubbi in merito a tutta la faccenda, ipotizzando un "teatrino" atto ad attirare l’attenzione mediatica. Ma secondo la madre di Favoloso tutto questo non avrebbe senso: prima di Natale la Moric era in compagnia del figlio, nell’immediato dopo la scomparsa pareva preoccupata e ora non si rende disponibile.

I giornalisti di Pomeriggio 5 proseguono con le loro ricostruzioni. “Faccio tanti pensieri, forse era stanco, forse era molto provato”, afferma la madre.

Tra le indagini della trasmissione spunta che, sebbene non ci siano denunce attive, diverse sono le segnalazioni di persone che avrebbero pagato l’uomo in cambio di visibilità sui social.

Si è anche vociferato di un avvistamento di Favoloso, attraverso una foto vista online. Tuttavia questa foto risalirebbe al 29 dicembre. Il cappotto è un acquisto del 20 del medesimo mese e il cappello sembrerebbe essere quello di Nina Moric, che lo stesso Favoloso avrebbe ripreso proprio il 29. Lo scatto potrebbe quindi non essere attendibile per ottenere informazioni più recenti sui suoi spostamenti.