Anche questa settimana la Rai ripropone le repliche della prima stagione della nota fiction tv ispirata ai racconti di Elena Ferrante, "L'amica geniale". Mercoledì 22 gennaio, infatti, verranno riproposti in prima serata, su Rai 2, gli episodi 5 e 6 rispettivamente intitolati "Scarpe" e "L'isola". Gli episodi saranno principalmente incentrati sulle prime esperienze sentimentali delle due protagoniste della storia, non più bambine ma ormai adolescenti.

Lila e suo fratello progettano delle nuove scarpe

La trama ufficiale dell'episodio intitolato "Scarpe" ci segnala che Lila sarà molto infastidita dal corteggiamento insistente di Marcello Solara. Il ragazzo, infatti, si infatuerà a tal punto della giovane da dichiararsi davanti a lei senza nessuna vergogna. Il gesto di Marcello, però, non servirà a molto visto che a Lila non piacerà affatto: proseguirà nel non voler avere nessun contatto con lui e con i tipi violenti come lui. Elena si renderà conto di essere innamorata di Nino Sarratore e deciderà di lasciare Gino.

Lila, insieme a suo fratello Rino, progetteranno un nuovo paio di scarpe più comode e facili da usare. Subito dopo, Marcello aiuterà Rino in una rissa scoppiata a Napoli, guadagnandosi l'ammirazione del ragazzo ed il permesso di entrare in casa Cerullo. Lì, Marcello fingerà di essere interessato al progetto delle nuove scarpe di Lila e otterrà la sua mano. Nel frattempo, Elena partirà insieme alla sua maestra delle elementari alla volta dell'isola di Ischia.

Elena e Nino si baciano

Nel sesto episodio intitolato "L'isola", Elena sarà ospitata ad Ischia da una parente della maestra Oliviero. Lì, la giovane avrà modo di incontrare nuovamente il suo grande amore Nino e di conoscere finalmente la sua famiglia. Elena, infatti, comincerà a frequentare i Sarratore e conoscerà il padre e la madre di Nino, il fratello Donato e la sorella Marisa, innamoratissima di suo marito e legata moltissimo a suo padre.

Durante il suo soggiorno. però, Elena si renderà conto che Nino non ha un buon rapporto con suo padre ed è diversissimo dal resto della sua famiglia. Una notte Elena e Nino si avvicineranno moltissimo, lasciandosi andare ad un bacio sulla spiaggia. Nel frattempo, Lila avrà serie difficoltà a riuscire a gestire le sgradite attenzioni di Marcello Solara, finendo per chiedere aiuto anche ad Elena tramite una lettera.

La missiva in questione arriverà in brevissimo tempo ad Ischia: Elena, dopo averla letta, mediterà di ritornare a casa nel più breve tempo possibile. Le cose, però, non andranno in questo modo in quanto il giorno dopo Elena deciderà di fuggire dall'isola, dopo essere stata costretta a subire le violente attenzioni di Donato Sarratore.