Dalla passionalità alla rottura definitiva nel giro di sette giorni. Anna Tedesco e Mattia hanno deciso di chiudere una conoscenza che sembrava destinata a consolidarsi nel corso della registrazione di ieri pomeriggio, 21 gennaio, del trono over di Uomini e donne. In particolare, secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News, l’istruttrice di nuoto ha riferito di essere rimasta infastidita dalla reazione del cavaliere durante l’ultima sfilata. Nello specifico la dama ha spiegato che il romagnolo l’ha rimproverata per aver fatto un gesto che lasciava presupporre che fossero già una coppia.

Immediato l’intervento di Mattia che ha precisato che anche lui era venuto in trasmissione con l’intenzione di chiudere i ponti con Anna ed iniziare nuove conoscenze. Tempo di scelte anche per Samuel Baiocchi che saluta Aurora e prosegue con Valentina M. facendo infuriare Alessia che vorrebbe l’esclusiva.

Spoiler Uomini e Donne: Anna e Mattia, scambio di accuse e addio

Nell’ultima puntata era stata mostrata una romantica esterna a Rimini nel corso della quale era scattato un bacio tra Anna Tedesco e Mattia.

In puntata, però, l'istruttrice di nuoto aveva scoperto che il romagnolo si sarebbe dovuto vedere anche con Valentina Autiero. Quest’ultima, però, aveva deciso di tirarsi fuori dal triangolo perché aveva iniziato a nutrire delle perplessità su Mattia. Diversa la reazione di Anna che sembrava propensa a dare una nuova chance al corteggiatore. Dalle anticipazioni relative alla registrazione del 21 gennaio di Uomini e Donne è emerso che l'uomo sarebbe rimasto infastidito da alcuni atteggiamenti della dama che facevano presupporre che fossero già una coppia.

Da qui la decisione di entrambi di troncare la conoscenza con la Autiero che ha colto l’occasione per piazzare una stoccata nei confronti del cavaliere accusato di aver chiuso con la Tedesco per questioni anagrafiche. La Tedesco non ha nascosto la delusione ma ha deciso di restare in buoni rapporti con Mattia rifiutando, però, di ballare con lui.

Samuel chiude con Aurora e fa arrabbiare Alessia

Continua a far discutere Samuel Baiocchi con il bolognese conteso da tre donne al centro dello studio di Uomini e Donne.

Lo scenario è mutato nel corso della registrazione del 21 gennaio con Alessia che non si è presentata all’invito a cinema del cavaliere. La dama ha spiegato che si aspettava qualcosa in più da parte di Samuel che ha immediatamente replicato ricordando che è stata lei a decidere di corteggiarlo. Con Aurora, invece, non c’è stata nessuna evoluzione nel rapporto da qui la decisione di Baiocchi di congedare la dama.

Diversa la situazione per quanto concerne Valentina M con la quale il quarantottenne ha deciso di andare avanti suscitando l’ira di Alessia che vorrebbe l’esclusiva. Quest’ultima ha riferito che anche lei darà il suo numero ad altri uomini e Armando Incarnato si è immediatamente fatto avanti. La puntata si è conclusa con un infuocato scontro tra Barbara De Santi e Marcello con l’insegnante che ha perso le staffe ed ha lanciato una scarpa verso l’ex corteggiatore di Gemma Galgani.