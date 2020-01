Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera arrivata alla sua quarta stagione sulla rete ammiraglia. La trama dell'8 gennaio 2020 su Rai Uno, rivelano che Luciano Cattaneo e Silvia scopriranno che loro figlio Federico potrebbe non camminare più, in seguito al grave incidente avuto a Bolzano. Flavia Brancia di Montalto, invece, ricatterà Umberto Guarnieri dopo aver scoperto il suo piano.

Il Paradiso delle Signore, puntata 8 gennaio: Federico rischia la paralisi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata trasmessa mercoledì 8 gennaio 2020 dalle ore 15:40 su Rai Uno, annunciano nuovi sviluppi per i seguaci dello sceneggiato. In particolare, Silvia e Roberta rimarranno sconvolte quando si ritroveranno davanti a loro Federico in sedia a rotelle. A tal proposito, la Pellegrino sarà molto a disagio accanto al fidanzato. Per questo motivo, la donna confiderà i suoi patemi d'animo a Gabriella e Angela (Alessia De Bandi).

Intanto, il ragioniere e la moglie cercheranno un modo per aiutare il loro figlio, vittima di un drammatico incidente durante il servizio militare. Purtroppo non ci saranno buone notizie per la salute del Cattaneo. Silvia e Luciano (Giorgio Lupano), infatti, chiederanno un consulto presso un luminare per scoprire se ci sono possibilità che Federico possa tornare a camminare. Alla fine, la coppia deciderà di non raccontare al fratello di Nicoletta, che rischia la paralisi.

Luciano disperato per il figlio, Flavia smaschera Umberto

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 gennaio sulla rete ammiraglia, rivelano che Luciano, disperato, si sfogherà con Vittorio, mentre il sonno di Federico sarà turbato dagli incubi. Il giovane, infatti, continuerà a sognare il momento, che gli ha cambiato per sempre la vita.

Nel frattempo, Flavia deciderà di avere un confronto con Umberto (Roberto Farnesi). La Brancia di Montalto, infatti, smaschererà il piano del Guarnieri, tanto da metterlo con le spalle al muro. In particolare, le prometterà una parte della sua eredità solo se renderà pubblica la loro storia d'amore. Achille, invece, noterà la madre di Ludovica ed il proprietario della banca sfiorarsi le mani, tanto da cominciare ad avere dei dubbi sulla natura del loro rapporto.

Allo stesso tempo, Rocco e Salvatore saranno molto in ansia per la mancanza di notizie di Giuseppe. Per questo motivo, i due accetteranno l'aiuto di Armando, nonostante siano gelosi del rapporto che ha instaurato con Agnese. Infine, gli Amato pregheranno il Ferraris di fare delle indagini, per capire se l'allontanamento di Giuseppe sia volontario o legato ad un fatto tragico.