Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi terrà i telespettatori col fiato sospeso per le sorti dei propri beniamini. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 13 al 17 gennaio, rivelano che Agnese avrà un piano per cercare suo marito. Intanto, Marta in ospedale scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo e sarà devastata dal dolore mentre Federico scoprirà per caso le sue reali condizioni di salute. Infine, Adelaide rivelerà ai nipoti la verità su Umberto.

Il Paradiso delle signore, Marta perde il bambino

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 gennaio, rivelano che Silvia confesserà a Luciano di aver confidato a Roberta la verità sullo stato di salute di Federico. Nel frattempo, Marta sarà sotto shock per la perdita del bambino ed il dolore sarà devastante. Fortunatamente potrà contare su suo marito Vittorio che farà di tutto per consolarla e rassicurarla. Oltre a lui, anche le Veneri e suo fratello Riccardo le staranno accanto e l'aiuteranno a superare il terribile momento che sta vivendo.

Poco dopo, Adelaide dopo aver riflettuto a lungo sul modo di vendicarsi di Umberto, lo farà proprio nell'istante in cui Flavia sarà sul punto di affidargli il patrimonio Brancia. Intanto, Marta, riuscirà a reagire al grande dolore per la perdita del figlio che aspettava e deciderà di tornare a lavoro dove sarà accolta dal caloroso abbraccio delle Veneri. Più tardi, Flavia rivelerà ad Achille Ravasi che Adelaide e Umberto hanno da tempo intrapreso una relazione clandestina. Nel frattempo, il Guarnieri cercherà di ricucire i rapporti tra la Brancia e sua cognata, ma ogni suo tentativo sarà inutile. La Contessa, infatti, deciderà di rivelare la verità ai nipoti che resteranno letteralmente spiazzati dal comportamento del loro papà.

Agnese si arrabbia con Salvatore e Rocco

Luciano e Silvia nella speranza di aiutare Federico decideranno di consultare un luminare della medicina per capire se è possibile fare qualcosa per far tornare il giovane a camminare.

Il giovane Cattaneo, intanto, scoprirà per puro caso qual è il suo reale stato di salute. Poco dopo, Marta e Riccardo in seguito alla confessione di Adelaide, saranno molto duri nei confronti di Umberto, ma Vittorio che è di tutt'altro avviso, cercherà di convincerli a mostrare un po' di tolleranza nei confronti del loro genitore. Più tardi, Federico desideroso di rivedere i vecchi amici, si recherà al Paradiso ed avrà il primo incontro con Marcello proprio sotto gli occhi di Roberta, la quale poco dopo confesserà a Clelia il segreto sulle reali condizioni di salute del suo fidanzato. Nel frattempo, Ludovica accuserà Adelaide di aver gettato fango su sua madre Flavia. La Contessa, però non avrà la minima intenzione di chiedere scusa mentre Achille Ravasi consiglierà alla Brancia di vendicarsi del commendatore.

Più tardi, Umberto Guarnieri sarà umiliato al circolo sotto gli occhi di Riccardo al quale non sembrerà importargli più di tanto. Nel frattempo, Clelia confessa a Luciano di essere a conoscenza delle reali condizioni di salute di Federico. Il dottor Faraoni darà una speranza a Silvia e Luciano decidendo di incontrali. Nel frattempo, Agnese, scoprirà che Salvatore e Rocco hanno indagato su Giuseppe senza dirle nulla e si arrabbierà con loro. Tuttavia, si calmerà quando Armando le spiegherà i motivi per i quali i due giovani hanno agito in tal modo. Riccardo dopo una conversazione con Angela farà tesoro di un suo consiglio e proporrà a Vittorio e Marta di trasferire i fondi del Paradiso alla Banca Guarnieri come segno di distensione nei confronti del padre.

Agnese ha un piano per cercare Giuseppe

Luciano deciderà di dire la verità a Federico, ma il ragazza in un momento in cui sarà presente anche Roberta, dirà ai suoi che è già a conoscenza di ciò che potrebbe riservargli il futuro. Nel frattempo, Rosalia deciderà di aiutare Agnese e farà si che si metta in contatto con la moglie di un capomafia. La Amato chiederà a quest'ultima di aiutarla a ritrovare il suo amato marito. Armando non appena verrà a conoscenza di ciò che ha fatto la signora Amato, si preoccuperà molto per lei e le chiederà di spiegargli nei minimi dettagli il suo piano. Nel frattempo, Riccardo, dopo aver fatto la prima mossa per distendere gli animi con suo padre, inviterà zia Adelaide a fare la stessa cosa.

Più tardi, Ludovica vedendo in Angela una minaccia, farà sì che il suo rapporto con la Contessa si deteriori sempre più al punto tale che la Barbieri pur di non sopportare più le pressioni di quest'ultima, deciderà di licenziarsi. Intanto, Federico dopo aver avuto un confronto con il dottor Faraoni, si ritroverà a prendere una decisione molto difficile.