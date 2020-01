Ha debuttato sabato scorso in Rai il nuovo programma di Alberto Angela, Meraviglie - Alla scoperta della penisola dei tesori, un nuovo ciclo di documentari dedicati all'Italia e a tutti i capolavori e siti artistici che il nostro Paese ospita ormai da millenni. Sabato 4 gennaio, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai Uno la prima puntata inedita della terza stagione in cui Alberto Angela ha condotto i telespettatori in uno spettacolare viaggio culturale iniziato sull'isola di Capri, proseguito fra i capolavori del palazzo Reale di Torino e conclusosi fra le meravigliose fontane di Roma.

Qualora non si abbia avuto modo di seguire il primo appuntamento in diretta, sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Rai, in particolare RaiPlay.

La replica della prima puntata visibile su RaiPlay

La replica della prima puntata di Meraviglie sarà disponibile solo online sul sito on demand della televisione di Stato, Rai Play. Tale sito, infatti, contiene una pagina in cui verranno caricate, da questa settimana in poi, tutte le puntate che andranno in onda in televisione, esattamente come già successo per le prime due edizioni dello show.

Da non dimenticare che, la visione delle repliche su RaiPlay è riservata soltanto agli utenti registrati, quindi è necessario registrarsi precedentemente prima di tentare di visualizzare qualsiasi video della piattaforma. Dopo aver effettuato la registrazione, il sito mette a disposizione degli utenti anche un'app con cui vedere le repliche anche dai dispositivi mobili provvisti di una rete mobile.

Dall'isola di Capri al Palazzo Reale di Torino

La prima puntata di Meraviglie ha avuto inizio da uno dei luoghi più belli e magici del nostro Paese, l'isola di Capri. Lì, infatti, Alberto Angela ha voluto mostrare ai telespettatori la bellezza spettacolare della Grotta Azzurra, il fascino antico di villa Jovis, la bellezza di villa Lysis e il caratteristico sentiero dei Fortini. Finito lo spazio dedicato alla fantastica isola di Capri, la narrazione si è spostata al Palazzo Reale di Torino, l'antica sede dei monarchi italiani.

L'esplorazione di questa meravigliosa residenza è iniziata dalla Galleria di Daniel, per poi proseguire per le stanze private del re e della regina, per la sala del trono e quella delle armi.

Nelle puntata d'esordio non poteva di certo mancare un ampio spazio dedicato a Roma e alle sue fantastiche fontane, quella di Trevi e quella del Gianicolo. I temi appena citati non sono stati gli unici presenti nel corso della puntata, in quanto è stata raccontata anche la storia del castello di Beseno nel Trentino Alto Adige e quella delle tre isole presenti al largo del lago Trasimeno. Ospiti eccezionali della puntata sono stati Violante Placido (Eleonora Duse a Capri), Aurora Ruffino (la regina Margherita a Torino), Massimo Bonetti (il Bernini) e Carlo Verdone.