Nuove ed appassionanti puntate de Il Segreto attendono i fan nella settimana che va dal 12 al 17 gennaio: non mancheranno i colpi di scena, come quello che vedrà il paesino iberico a rischio a causa di un'inondazione che potrebbe farlo scomparire dalle carte geografiche. Una terribile notizia, che lascerà sconcertanti gli abitanti di Puente Viejo, proprio mentre Isaac ed Elsa staranno progettando il loro imminente matrimonio.

Le anticipazioni inoltre, svelano che Carmelo farà ritorno a casa, dopo essere stato ferito nello scontro che è costato la vita ad Esteban Fraile, ma avrà ancora ricordi confusi sull'accaduto.

Fernando invece, sarà riuscito a plagiare Maria, la quale si fiderà solo di lui arrivando a litigare anche con il nonno Raimundo.

Spoiler 12-17 gennaio: Puente Viejo potrebbe scomparire a causa di una inondazione

Le anticipazioni riguardanti la nuova settimana di programmazione, portano cattive notizie per gli abitanti d Puente Viejo. Il paesino iberico infatti, potrebbe essere presto sommerso dalle acque, così come comunicato dal sottosegretario Juan Garcia Morales. Una nuova diga infatti, sta per essere inaugurata e ciò comporterà l'inondazione di Puente Viejo che, quindi, potrebbe sparire dalle carte geografiche.

I paesani saranno increduli e sconcertati dalla notizia e, molti di loro, non sapranno dove andare.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, nel corso dei nuovi episodi i telespettatori conosceranno gli sviluppi riguardanti la salute di Carmelo Leal, rimasto gravemente ferito dopo l'incontro con Esteban Fraile.

Anticipazioni Il segreto: Carmelo si riprende, Maria succube di Fernando

Come noto, il Sindaco di Belmonte ha perso la vita per mano di Fernando, il quale ha dato una versione dei fatti sull'accaduto che non convincerà affatto Francisca Montenegro. Carmelo invece, riuscirà a riprendersi dopo essere stato ferito e verrà accudito da Severo e Irene. Il Leal però, avrà ancora ricordi confusi sull'accaduto e non saprà spiegare agli amici come sono andate realmente le cose.

Fernando nel frattempo, sarà riuscito nel suo intento di rendere succube Maria, la quale si fiderà solo dell'ex marito, arrivando persino litigare con Raimundo pur di difendere il Mesia.

La Castaneda inoltre, decisa a tornare a camminare, chiederà a Dori di raddoppiare le sedute di terapie. Intanto Isaac ed Elsa, progetteranno felici il loro imminente matrimonio.

in attesa di scoprire cosa succederà a Puente Viejo, si ricorda che le nuove puntate de Il Segreto andranno in onda dal 12 al 17 gennaio prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:20 circa.