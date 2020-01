Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ogni giorno intrattiene quasi due milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia. La trama della puntata del 9 gennaio 2020 racconta che Roberta Pellegrino sarà l'assoluta protagonista. Nel dettaglio, la Venere confiderà a Gabriella di non riuscire più a fingere di amare Federico Cattaneo, mentre i sospetti di Adelaide di Sant'Erasmo su una storia d'amore segreta tra Umberto Guarnieri e Flavia diventeranno sempre più concreti, tanto da svolgere alcune indagini.

Il Paradiso delle Signore, puntata 9 gennaio: Roberta non ama più Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata di giovedì 9 gennaio 2020 sui teleschermi di Rai 1, continuano a sorprendere i fan dello sceneggiato, ambientato nel grande magazzino.

Nel dettaglio, Roberta deciderà di allontanare il fratello di Angela (Alessia De Bandi) per stare accanto a Federico (Alessandro Fella), tornato a Milano in sedia a rotelle. La Pellegrino, infatti, non se la sentirà di lasciarlo in questa situazione drammatica.

Un gesto, che sarà molto apprezzato dal suocero Luciano (Giorgio Lupano). Proprio quest'ultimo non potrà fare a meno di notare gli sforzi della Venere per stare vicino al Cattaneo. Tuttavia, la giovane dimostrerà di essere sempre più infelice per aver chiuso il suo flirt con Marcello. A tal proposito, Roberta confesserà alla sua amica Gabriella di non riuscire più a mentire a se stessa, tanto da non essere sicura di amare Federico. La Pellegrino lascerà il figlio di Silvia (Marta Richeldi) o deciderà di seguire il suo cuore?

Adelaide indaga su Umberto, Clelia in cerca di una baby-sitter

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 9 gennaio sulla rete ammiraglia, vedremo Umberto (Roberto Farnesi) continuare la sua relazione con Flavia (Magdalena Grochowska). Una vicinanza che desterà i sospetti di Adelaide (Vanessa Gravina).

La contessa di Sant'Erasmo, a questo punto, chiederà delucidazioni a Riccardo sul rapporto nato tra il commendatore e la Brancia di Montalto. Intanto, Achille (Roberto Alpi) mostrerà un interesse sempre più forte nei confronti di quest'ultima. Ravasi, infatti, comincerà a corteggiarla con maggiore interesse, approfittando dell'allontanamento dal Guarnieri.

Allo stesso tempo, Clelia sarà alla ricerca di una baby-sitter per il piccolo Carlo. Infatti, non saprà a chi lasciare suo figlio durante il turno di pomeriggio al grande magazzino. Marta, a questo punto, si proporrà di accudire il bambino della Calligaris. Un modo, per fare un po' di pratica prima di diventare madre.