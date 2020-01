Giovanni Conversano è stato ospite di Barbara D'Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 del 13 gennaio durante la quale si è parlato del Grande Fratello Vip 4. Conversano non ha risparmiato un duro attacco nei confronti della sua ex Serena e si è fatto portavoce di un messaggio di solidarietà maschile nei confronti di Pago, che si sta delineando come uno dei principali protagonisti del reality in corso. Raccontando alcuni particolari inediti della rottura con la Enardu, Giovanni ha affermato che il comportamento dell'ex tronista di Uomini e Donne è un film già visto.

Il duro attacco a Serena a Pomeriggio 5

'È un film già visto. Io ho esperienza, sono stato fidanzato con lei', ha detto Giovanni alla D'Urso riferendosi a Serena. L'ex calciatore ha voluto difendere con le sue parole solo la sua famiglia, composta dalla compagna Giada e dal primogenito. Inoltre, Conversano ha aggiunto che dieci anni fa, quando finì la sua relazione con l'ex tronista, lui lo scoprì attraverso una telefonata fattagli da una giornalista alla quale la Enardu aveva venduto l'esclusiva.

Ma non è tutto, secondo il racconto fatto dall'ospite di Pomeriggio 5, Serena lo avrebbe seguito trasferendosi a Lecce quando lui si fidanzò con l'attuale compagna Giada per cercare di riavere popolarità.

Anche secondo Biagio D'Anelli, presente nello studio televisivo, Pago sarebbe un'altra vittima di Serena. E Conversano, rincarando la dose, ha inflitto un altro colpo all'Enardu, dicendosi addirittura pronto a lanciare un messaggio di solidarietà al concorrente del Grande Fratello Vip 4. 'Ho trovato sgarbato, questo è un messaggio di solidarietà maschile per Pago, quando lei è andata in televisione a raccontare che era in difficoltà economica', ha affermato visibilmente alterato Giovanni che non desiderava avere visibilità ma difendere la sua persona.

Giovanni contro Serena: 'Pago è l'osso'

Infine, Giovanni ha lanciato un'altra pesante accusa nei confronti dell'ex Serena, sostenendo che la donna si attacca a chi può donarle visibilità.

'Io sono convinto che lei non mollerà l’osso perché l’osso è Pago', ha detto duramente Conversano. Insomma il quadretto che viene fuori di Serena dalle parole di Giovanni non è per nulla edificante.

E mentre Serena continua ad affermare sui social che il suo unico interesse è quello di riconquistare Pago, non resta che attendere se ci sarà una replica da parte della Enardu alle dure parole del suo ex. Già in passato delle frecciatine social al veleno tra i due non sono mancate, e di certo la battaglia verbale non pare prossima a concludersi.

Serena risponderà a Giovanni?

L'ex tronista ha preferito, dopo il confronto in tv con Pago, esprimersi attraverso i social piuttosto che andare nei salotti tv a dire la sua. Serena ha detto che vuole fare il suo percorso che vorrebbe terminasse tra le braccia del suo ex fidanzato.

Solo il tempo potrà stabilire se gli attacchi di Giovanni sono veritieri o se effettivamente ciò che la Enardu cerca è una riconciliazione sincera con Pago.