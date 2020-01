Sulla rete ammiraglia Rai continuano ad andare in onda le travolgenti avventure della popolare serie televisiva pomeridiana Il Paradiso delle signore, con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e tanti altri attori. Nell’episodio in programmazione il 30 gennaio 2020, un nuovo volto femminile porterà parecchio scompiglio nelle trame non solo in campo lavorativo. Si tratta della giovanissima starlette Lorena Mascoli (Verdiana Costanzo), che dopo aver cominciato a collaborare con Vittorio Conti per la realizzazione di un fotoromanzo, punterà gli occhi su Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Stando a quanto rivelano gli spoiler sulla puntata, la new entry in poco tempo riuscirà a fare breccia nel cuore del ribelle fratello di Angela, che a quanto pare sarà conteso anche da Roberta Pellegrino, appena lasciata dal fidanzato Federico Cattaneo.

Angela pronta per lavorare al Paradiso, Armando si prende cura di Agnese

Nella 74esima puntata della soap opera di Rai Uno che verrà trasmessa giovedì 30 gennaio 2020, Angela, non appena Clelia le comunicherà di essere stata scelta al Paradiso per fare un giorno di prova come venere, comincerà a prepararsi.

Mentre la giovane Barbieri sarà pronta per essere giudicata dalla Calligaris, la signora Agnese si vedrà costretta a terminare il lavoro all’atelier in anticipo per motivi di salute. Nello specifico la madre di Salvatore rientrerà a casa prima del previsto, poiché farà i conti con una pesante influenza. A prendersi cura amorevolmente della collezionista del grande magazzino milanese, come al solito sarà il suo coinquilino Armando.

Lorena colpita da Marcello, Marina e Rocco protagonisti di un fotoromanzo

Tra il capo magazziniere Ferraris e la futura suocera di Gabriella non mancheranno i presupposti per la nascita di una nuova storia d’amore. Nel frattempo l’ufficio di Vittorio verrà invaso da luci, valigette e strumenti tecnici, per poter consentire all’affascinante editore Orlando Brivio di trasformare il Paradiso in un set di una delle sue produzioni cinematografiche.

La diva Lorena Mascoli farà capire di non avere soltanto il compito di occuparsi delle riprese, visto che farà parte personalmente del nuovo progetto del direttore Conti. Sin da subito la nuova arrivata rimarrà colpita abbastanza dal fascino del bel barista Marcello proprio nel momento poco opportuno, ovvero quando Roberta sarà ormai single. Successivamente Marina verrà selezionata per essere la coprotagonista del fotoromanzo, invece il personaggio maschile a causa di un malore verrà sostituito all’improvviso da Rocco.