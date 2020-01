Lunedì 20 gennaio su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. I tanti telespettatori del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi, hanno assistito alla scelta di Giulio Raselli. Il giovane originario di Valenza, ha deciso di uscire dal programma assieme a Giulia D'Urso. Come di consueto Giulio e Giulia hanno rilasciato la prima intervista di coppia a WittyTv.

A distanza di qualche ora dalla messa in onda della scelta, entrambi i protagonisti di Uomini e Donne sono apparsi visibilmente emozionati.

Il Raselli ha ribadito più volte che prova dei forti sentimenti nei confronti della corteggiatrice di Lecce; quest'ultima invece ha esternato la propria incredulità nell'essere stata la prescelta del tronista.

Giulio Raselli dice la sua su Giulia: 'È un sentimento grandissimo'

Ai microfoni di Witty Tv il bel tronista piemontese ha rivelato che proprio grazie alla corteggiatrice pugliese ha imparato ad esternare i suoi sentimenti: "Io credo di non essermi mai sentito così". Giulio poi ha proseguito: "È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo anzi, sono solo felice".

Mentre l'ex tronista di Uomini e Donne parlava del suo percorso sull'ambita poltrona rossa del dating-show, Giulio ha ricevuto una telefonata inaspettata. Dall'altra parte del telefono c'era la sua mamma: la donna oltre a complimentarsi con la scelta di suo figlio, ha invitato Giulia D'Urso a chiamarla Silvana e non signora. A quel punto la bella corteggiatrice e neo fidanzata del Raselli, ha fatto sapere alla donna di voler subito dare una svolta alla frequentazione con Giulio.

Giulia D'Urso a Witty Tv: 'Porto Giulio dai miei'

Durante la telefonata tra Giulio Raselli e sua madre Silvana, Giulia D'Urso ha rivelato di fare sul serio con il suo fidanzata: "Signora, me lo porto già in Puglia, poi veniamo a trovarvi". A questo punto non c'è alcun dubbio sulle intenzioni della coppia: Giulio ha già dichiarato il suo amore per Giulia. Quest'ultima invece, anche se non si è ancora definita innamorata intende dare il massimo in questa relazione.

Qualora la coppia dovesse scendere in Puglia dove abitano i genitori della corteggiatrice, non sarebbe la prima volta. Poco prima della scelta infatti, Raselli aveva deciso di andare a conoscere la famiglia di Giulia e quella della Abate. In puntata il tronista piemontese aveva rivelato di essere rimasto molto colpito dalla famiglia D'Urso. Al contrario aveva definito troppo 'freddi e distaccati' i genitori della corteggiatrice romana.

La scelta di Giulio Raselli conquista Tina Cipollari

La scelta di Giulio Raselli è stata davvero emozionante. Sui social network non si fa altro che parlare della dichiarazione d'amore che il tronista ha fatto nei confronti della 'prescelta': "Arrivo a casa negli ultimi giorni e non ce la facevo più a stare senza di te. L'unica cosa che posso dirti adesso è ti prego dimmi di sì, perché ti amo". Di fronte a tali affermazioni oltre al pubblico presente in studio, Tina Cipollari ha espresso un commento positivo suq aunto avvenuto.

La storica opinionista ha definito la scelta di Giulio Raselli una delle più belle degli ultimi tempi, proprio perché è stata sofferta fino alla fine.

Chi invece, la pensa in modo diverso è Gianni Sperti, Jack Vanore e Alessandro Zarino. Tutti e tre credono che il tronista di Valenza sia stato poco sincero nei confronti di Giovanna Abate. In particolare secondo Sperti, una persona non si ama da un giorno all'altro.