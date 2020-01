Continuano ad essere movimentate e ricche di intrighi, intrecci amorosi e colpi di scena le avventure della soap Una vita. Nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna a partire da febbraio 2019 e che il pubblico italiano potrà vedere prossimamente, Ramon Palacios ritornerà ad Acacias 38 pronto a dare una possibilità alla sua nuova storia d’amore. Il vedovo di Trini quando sarà in procinto di far sapere ai suoi familiari di aver intrapreso una relazione con la cameriera Carmen Sanrujo, farà un passo indietro.

A far fermare il borghese sarà il figlio Antonito, che tramite una missiva apprenderà di dover stare distante dai suoi cari per parecchio tempo per partire in guerra. La malvagia Ursula Dicenta invece, dopo essere stata sfrattata dalla casa che condivideva con Lucia Alvarado, cercherà un alloggio alla locanda di Fabiana Aguado che, pur avendo pietà di lei, le volterà le spalle.

Antonito costretto a partire, Ramon delude Carmen

Tra qualche settimana i telespettatori italiani assisteranno a dei veri e propri cambiamenti, a causa di un salto temporale che rivoluzionerà le trame.

A seguito dell’uscita di scena di Trini e Celia, uno storico personaggio ritornerà a sorridere. Si tratta di Ramon che dopo aver passato ben dieci anni dietro le sbarre del carcere ingiustamente, darà una svolta alla sua vita ritrovando la felicità al fianco di una semplice domestica. Colei che farà breccia nel cuore del Palacios sarà Carmen, proprio in un momento per niente facile per Antonito. Quest’ultimo, dopo aver riabbracciato il padre, riceverà una lettera dal contenuto pessimo.

Nello specifico Lolita potrebbe vedersi costretta a sentire la mancanza del marito per un lungo periodo, poiché dovrà partire per il servizio militare. Questo imprevisto porterà abbastanza scompiglio nella famiglia Palacios, ma soprattutto deluderà la Sanrujo. L’inserviente non appena Ramon le dirà che renderanno pubblico il loro fidanzamento nel momento opportuno, temerà che abbia trovato una scusa.

Intanto la new entry Cinta finirà in prigione, con l’accusa di aver falsificato dei biglietti.

Ursula finisce in strada, Cinta esce dalla prigione

Tra gli storici protagonisti della famosa telenovela oltre al fratello di Maria Luisa, anche Ursula si troverà in difficoltà a causa dei parenti di Eduardo. Dopo essere rimasta senza una casa in cui vivere, la Dicenta non avrà altra scelta oltre a quella di chiedere a Fabiana di ospitarla nella sua pensione, purtroppo venendo subito respinta.

Successivamente quest’ultima si farà condizionare dalle suppliche della Dicenta, visto che cercherà di convincere Agustina a trovare una sistemazione per la dark lady. Nel contempo Cinta farà i conti con l’ira della madre, che non le consentirà di tornare ad esibirsi sul palco. Ursula dopo aver trascorso parecchie notti per strada riuscirà come al solito a cavarsela, visto che si impossesserà delle chiavi della sua vecchia abitazione sottraendole a Jacinto.

In seguito Bellita quando sua figlia Cinta verrà scagionata, per non rovinare la reputazione della sua famiglia deciderà di mandarla in un collegio svizzero. Nel frattempo Antonito penserà di scappare dal quartiere iberico per non fare la leva militare. A trovare una soluzione per il fratello di Maria Luisa sarà Ramon, che consiglierà al figlio di far credere al ministero della guerra di non godere di una buona salute. Infine Genoveva rimetterà piede nella cittadina iberica, al fianco di Alfredo Bryce.