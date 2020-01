Martedì 21 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Cartabianca. Il talk politico del martedì sera di Rai 3, condotto da Bianca Berlinguer, vedrà questa settimana tra gli ospiti il leader della Lega Matteo Salvini. Ad annunciarlo è la pagina Facebook 'Gruppo Lega-Senato', che fa sapere che Salvini interverrà dalle ore 21:50 circa (ovvero dopo il blocco che solitamente viene concesso a Mauro Corona, presenza fissa del programma).

Con Salvini si tratterà del caso Gregoretti

Numerosi saranno i temi che verranno affrontati nel corso del faccia a faccia con Salvini; inevitabile sarà il tema del caso Gregoretti: durante lo scorso governo l'allora Ministro degli Interni Matteo Salvini impedì alla nave Gregoretti della Marina Militare di sbarcare per oltre 72 ore. In quell'occasione la nave aveva a bordo 116 persone soccorso nel Mediterraneo. Nella giornata di ieri, lunedì 20 gennaio, la Giunta del Senato ha approvato l'autorizzazione a processare Matteo Salvini; i voti decisivi sono arrivati dalla stessa Lega per volere di Salvini, che ha dichiarato di voler affrontare il processo per poter dimostrare la sua condotta innocente.

Matteo Salvini ha ripetuto diverse volte di essere pronto a tutto e ha invitato gli italiani a seguirlo. Ma nel corso della partecipazione a Cartabianca Salvini parlerà anche della situazione Politica nazionale, con le opposizioni che a più riprese chiedono lo scioglimento del governo a causa dei numerosi scontri intestini alla maggioranza.

Tra gli altri temi la campagna elettorale in Emilia Romagna

L'intervista a Matteo Salvini non sarà l'unico momento interessante della prossima puntata del talk politico del martedì sera di Rai 3. Come annunciato dallo stesso programma, nel corso della serata verrà dato ampio spazio alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria; la prima in particolare sta monopolizzando l'interesse della politica nazionale, anche grazie alla curiosità che le Sardine hanno generato nell'opinione pubblica.

Il centrodestra, infatti, ha numerose volte affermato che in caso di doppia vittoria alle prossime regionali il governo giallo-rosso dovrebbe cadere e si dovrebbe andare a nuove elezioni. Ma nella lunga diretta del talk politico è prevista anche una pagina dedicata alle tensioni internazionali; in particolare ci si concentrerà sulla Libia, al centro anche dell'incontro che nella giornata odierna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani.

La diretta di Cartabianca sarà anche fruibile in streaming dal sito di Rai Play.