Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler delle puntate che saranno trasmesse dal 13 al 17 gennaio 2020 su Rai Uno, rivelano che Adelaide giurerà vendetta contro Umberto, mentre Agnese Amato rimarrà delusa dal comportamento di Rocco e Salvatore. Infine, Angela Barbieri deciderà di lasciare il lavoro al circolo.

Adelaide contro Umberto, Agnese delusa da Salvatore e Rocco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 su Rai Uno, rivelano la disperazione di Marta, per la perdita del bambino che attendeva da pochi mesi.

Durante questo difficile momento, Vittorio resterà particolarmente vicino alla consorte. Conti, infatti, tenterà con ogni mezzo di consolarla e farle dimenticare questo brutto episodio della sua vita. Fortunatamente, la sorella di Riccardo riprenderà fiducia in sé stessa, tanto da trascorrere qualche ora al grande magazzino. Qui, le Veneri la incoraggeranno a reagire, donandole un estremo sostegno in questa triste circostanza.

Poi tutti gli occhi saranno puntati su Adelaide. Nel dettaglio, la contessa di Sant'Erasmo architetterà un piano per mettere al palo il banchiere, reo di aver tradito la sua fiducia.

Infatti, darà inizio alla sua diabolica vendetta, appena vedrà Flavia mettere la sua eredità nelle mani di Umberto.

Ma i colpi di scena non finiranno qui, in quanto Agnese scoprirà che suo nipote Rocco, Salvatore ed il capo-magazziniere hanno fatto delle indagini sulla scomparsa di suo marito Giuseppe. La Amato, a questo punto, sarà profondamente delusa dal loro comportamento, sebbene poi accetti la spiegazione fornita da Armando.

Angela lascia il circolo

Angela continuerà a servire al circolo, dove Ludovica tenterà di metterla in difficoltà. La Brancia di Montalto, ormai pazza di gelosia, farà fare una brutta figura alla Barbieri davanti alla nobile Adelaide. La sorella di Marcello, a questo punto, deciderà di licenziarsi in quanto stanca di essere vessata e umiliata davanti agli avventori del circolo.

Inoltre, ci saranno novità per la famiglia Cattaneo addolorata per la situazione in cui versa Federico. Di conseguenza, Silvia e Luciano dimostreranno di non arrendersi al grave incidente che ha ridotto il loro figlio alla paralisi agli arti inferiori. Infatti, decideranno di interpellare un luminare della medicina, per scoprire se ci sono speranze di guarigione per il fidanzato di Roberta. Infine, quest'ultimo farà una scelta a riguardo il suo futuro dopo aver consultato un professore.