Torna su Canale 5 uno degli appuntamenti più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano. Parliamo di C'è posta per te, lo storico people show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno festeggia la ventesima edizione di messa in onda. Da stasera 11 gennaio tornerà in onda l'appuntamento in prime time e come da tradizione non mancheranno gli ospiti famosi che faranno delle sorprese a persone nip che sperano di poterli incontrare. La puntata d'esordio del people show potrà essere rivista in replica streaming online sul sito WittyTv.it

Dove rivedere la prima puntata in streaming online

Nel dettaglio, infatti, coloro che non potranno seguire la prima puntata di C'è posta per te del 2020 in prime time su Canale 5, potranno sempre rivedere la trasmissione accedendo al portale gratuito WittyTv e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla trasmissione del sabato sera condotta da Maria De Filippi.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere sia l'intera puntata sia le varie storie che sono state raccontate nel corso della serata. Con l'applicazione di WittyTv, inoltre, sarà possibile rivedere la prima puntata di C'è posta per te in replica streaming online anche da tablet o da cellulare in qualunque momento lo desiderate e dovunque vi troviate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Un appuntamento imperdibile per oltre cinque milioni di Italiani che hanno consacrato questo show come uno dei più visti degli ultimi anni ed in grado di toccare anche vette superiori al 28% di share.

E anno dopo anno sembrerebbe proprio che C'è posta per te non risenta né dell'incedere del tempo né delle nuove tendenze.

La trasmissione è amatissima non soltanto dal pubblico adulto ma anche da giovani e giovanissimi che seguono e commentano le varie storie sui social, in particolar modo su Twitter.

Riparte C'è posta per te su Canale 5: al debutto Johnny Depp e Luca Argentero

La prima puntata di questa edizione di C'è posta per te del 2020 si preannuncia particolarmente scoppiettante. Il primo super ospite annunciato sarà il divo di Hollywood Johnny Depp che si metterà in gioco per fare una sorpresa ad un suo fan speciale che questa sera avrà la possibilità di vederlo e abbracciarlo per la prima volta nella sua vita.

Per la prima volta, inoltre, saranno ospiti insieme in un programma televisivo la nuova coppia dello showbiz italiano composta dall'attore Luca Argentero e dalla sua fidanzata: la bellissima Cristina Marino.

Anche loro protagonisti di una sorpresa per un fan speciale. Riuscirà Maria De Filippi a confermare per l'ennesimo anno la sua leadership del sabato sera?