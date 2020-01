La storia più discussa della prima puntata di C'è Posta per te ha visto protagonista una famiglia originaria di Pietrapaola Marina in provincia di Cosenza. Raffaella ha deciso di scrivere al programma televisivo condotto da Maria De Filippi per recuperare il rapporto con il padre che non vede dal 2013 quando l'aveva contattato per chiedergli di accompagnarla all'altare. Un incontro che sfociò in una lite per la presenza dell'attuale compagna dell’uomo, Graziella. Un'accesa discussione con quest'ultima determinò la decisione del genitore di prendere le distanze dalla congiunta.

Nel frattempo Raffaella è diventata madre ma il papà, Vincenzo, non ha mai conosciuto la nipote.

Nel corso del confronto in studio, la giovane ha chiesto scusa a Graziella precisando che non ha nulla contro di lei e che vuole soltanto riavvicinarsi al padre. Quest'ultimo ha deciso di aprire la busta salvo cambiare idea quando la compagna ha affermato che avrebbe lasciato lo studio. "Non mi hai convinto con i tuoi piantolini, sai recitare bene. Sei bugiarda", ha affermato la donna, con la De Filippi che non è riuscita a convincere Vincenzo a cambiare idea.

L'uomo ha lasciato lo studio senza riabbracciare la figlia.

Raffaella e Graziella riusciranno a mettere da parte l’orgoglio e ripartire da zero? #CePostaPerTe pic.twitter.com/o1QIImlhB9 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 11, 2020

Raffaella non vede il padre dal 2013, le frizioni con la compagna: 'Ti chiedo scusa'

Raffaella ha tentato invano di recuperare il rapporto con il padre durante la puntata dell'11 gennaio di C'è posta per te. "L'ultima volta l'ho sentito telefonicamente nel 2018. L'avevo invitato a mangiare una pizza con mio marito ma subito mi chiese se sarebbe dovuto venire da solo e la cosa mi diede fastidio con la conversazione che si concluse bruscamente". La donna ha spiegato che vorrebbe incontrare il genitore da sola ma lui pretende sempre che sia presente la sua compagna.

"Anche quando volevo fargli conoscere la nipote mi disse che sarei dovuto andare a casa sua".

Dall'altra parte, Vincenzo ha ribattuto che Raffaella non può pretendere una cosa del genere sottolineando che tratta i figli di Graziella come se fossero i suoi. Quest'ultima, inizialmente, è sembrata favorevole ad un riavvicinamento, salvo poi ricordare alla giovane di essersi schierata a favore della madre in tribunale e di non averlo telefonato per gli auguri.

"Io mi metto da parte" Che ne pensate delle parole di Graziella? #CePostaPerTe pic.twitter.com/QyEkNoWOtL — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 11, 2020

Vincenzo non ricorda il nome della nipote, Graziella: 'Hai parlato male di me con il parroco'

Nel corso della conversazione Raffaella ha faticato a trattenere le lacrime e ha più volte ricordato a Graziella che è una madre e dovrebbe comprendere il suo stato d'animo.

Il discorso è scivolato nuovamente sulla nipote, con Vincenzo che ha riferito di sapere tutto della bambina, che ha compiuto 4 anni, ma di non ricordare il nome. Nel frattempo, la conduttrice ha provato a far comprendere all'uomo quanto fosse importante recuperare il rapporto con la figlia e ha coinvolto nel discorso anche l'attuale compagna: "Deve scegliere autonomamente cosa fare".

Il calabrese ha rotto gli indugi e ha deciso di aprire la busta. Ad un passo dal lieto fine, Graziella ha provocato l'inaspettato ribaltone affermando che lei avrebbe lasciato lo studio. Una decisione che ha determinato il dietrofront di Vincenzo: "Da solo non vedo nessuno".

Un'esterrefatta Maria De Filippi ha provato a convincere l'uomo riferendo che non poteva scegliere tra la figlia e la compagna: "È allucinante". A mettere la parola fine su ogni possibilità di ricongiungimento ci ha pensato Graziella che ha accusato Raffaella di essere falsa e di aver recitato in studio. "Conosco le tue sceneggiate, hai sempre parlato male di me e dei miei figli. L'hai fatto anche con il parroco", ha chiosato la donna prima di lasciare lo studio.