La soap Il Paradiso delle Signore 4 è pronta a ricominciare con una nuova settimana ricca di vicende nel pomeriggio di Rai 1. Nella puntata di lunedì 6 gennaio a casa Cattaneo si scoprirà che Federico ha avuto un brutto incidente e Luciano partirà subito per Bolzano, mentre Silvia trascorrerà l'Epifania con il personale del Paradiso. Nel frattempo, Ludovica sarà sempre preoccupata per la vicinanza tra Riccardo e Angela e non avrà alcuna intenzione di rinunciare al rampollo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, puntata di lunedì 6 gennaio: i Cattaneo sconvolti dall'incidente

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 6 gennaio raccontano che i Cattaneo saranno sconvolti da una tragica notizia: Federico ha avuto un brutto incidente. La preoccupazione per le sue condizioni farà partire subito Luciano per Bolzano. La moglie del ragioniere, intanto, resterà a Milano e i coniugi Conti andranno subito a trovarla a casa per mostrarle la loro vicinanza. Marta e Vittorio chiederanno alla signora Cattaneo di trascorrere la giornata dell'Epifania in loro compagnia, al Paradiso.

Il grande magazzino sarà chiuso al pubblico, ma per l'inventario ci saranno tutte le Veneri e la capo commessa, Clelia. La signora Cattaneo accetterà e al Paradiso alcune situazioni non sfuggiranno ai suoi occhi.

Trama Il Paradiso delle Signore 4 del 6 gennaio: Riccardo sarà sempre più interessato ad Angela

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 6 gennaio rivela che nella puntata di lunedì ci sarà qualche difficoltà tra Marcello e Roberta: la ragazza sarà sconvolta dalla tragica notizia ricevuta e Barbieri non saprà come comportarsi nei suoi confronti. Silvia, al Paradiso delle Signore, nonostante la sua estrema preoccupazione per la sorte del figlio, noterà il rapporto di complicità tra la Pellegrino e Marcello e questo la farà insospettire. Cosa deciderà di fare la Cattaneo? Ignorerà il fatto o vorrà intervenire in qualche modo per salvare il fidanzamento del suo sfortunato figlio?

Nel frattempo, Riccardo sarà sempre più incuriosito dal passato di Angela, ma sarà marcato stretto da Ludovica. La ragazza, infatti, non avrà alcuna intenzione di rischiare che il suo rapporto con il giovane Guarnieri venga compromesso dalla cameriera del circolo. Più tardi Luciano Cattaneo, ormai a conoscenza delle pessime condizioni di suo figlio, mentirà a Silvia e le nasconderà che Federico in realtà rischia di rimanere per sempre su una sedia a rotelle. La bugia, sicuramente detta a fin di bene, avrà vita breve perché purtroppo, prima o poi, tutti verranno a conoscenza del triste destino del giovane Cattaneo.