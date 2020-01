Sulla rete ammiraglia Rai prosegue l’appuntamento con la famosa serie tv Il Paradiso delle signore, ambientata all’inizio del 1961 e nel negozio più lussuoso di Milano. Le anticipazioni dell’episodio che il pubblico potrà vedere il 14 gennaio 2020, dicono che uno storico personaggio farà una tremenda scoperta. Si tratta di Federico Cattaneo (Alessandro Fella), che nonostante i suoi genitori Luciano e Silvia e la fidanzata Roberta non gli facciano conoscere il suo reale stato di Salute, farà i conti con la cruda realtà.

In poche parole, il giovane verrà a sapere che la possibilità di poter tornare a muovere le gambe è bassissima.

Marta torna a lavorare, Achille apprende della relazione tra Umberto e Adelaide

Nella sessantaduesima puntata della serie tv in programmazione su Rai Uno martedì 14 gennaio 2020, l’attenzione dei telespettatori sarà ancora concentrata su Marta. Quest’ultima fortunatamente, dopo aver destato parecchia preoccupazione nei suoi familiari per la perdita del suo bambino, comincerà a dare i primi segni di ripresa grazie alla vicinanza del marito.

La giovane Guarnieri mostrerà la sua grande forza tornando subito a lavorare. La moglie di Vittorio, ovviamente, verrà accolta in un modo abbastanza caloroso dalle commesse del grande magazzino milanese. Intanto Achille, innamorato segretamente di Adelaide da parecchio tempo, avrà finalmente la risposta che cercava sul conto della contessa grazie a Flavia. Nello specifico, quest’ultima farà sapere al Ravasi che la Sant’Erasmo e Umberto hanno una relazione clandestina.

Il Guarnieri delude i figli, Federico viene a conoscenza delle sue vere condizioni

Successivamente il Guarnieri senior, dopo essere stato smascherato, farà di tutto per riconquistarsi la fiducia delle Brancia di Montalto e della cognata, ma i suoi sforzi non serviranno a nulla. Ebbene sì, le due rivali in amore, una volta scoperto il doppio gioco del commendatore, non vorranno chiarire per nessun motivo con l'uomo.

La diabolica Adelaide, addirittura, continuerà a mettere il bastone tra le ruote al cognato, facendo venire a conoscenza del suo pessimo atteggiamento i nipoti Riccardo e Marta. Quest’ultima e il fratello faranno fatica a nascondere la loro immensa delusione per il padre quando verranno messi al corrente dei piani strategici attuati dallo stesso. Per terminare, Silvia e Luciano contatteranno un luminare specializzato in medicina con la speranza che loro figlio possa tornare a camminare. Purtroppo Federico, per pura casualità, apprenderà le sue vere condizioni di salute proprio quando suo padre si deciderà a dargli la struggente notizia sul suo futuro.