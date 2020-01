La soap opera de Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche in occasione dell'Epifania, con una nuova imperdibile puntata. Gli spoiler in programma lunedì 6 gennaio 2020 dalle ore 15:40 su Rai Uno, rivelano che Luciano Cattaneo deciderà di recarsi a Bolzano, dove scoprirà che suo figlio Federico è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente automobilistico. Angela Barbieri, invece, trascorrerà sempre più tempo insieme a Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, puntata 6 gennaio: Angela sempre più coinvolta da Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata di lunedì 6 gennaio 2020 su Rai Uno, annunciano importanti novità. In particolare, casa Cattaneo sarà sconvolta da una notizia inaspettata, arrivata dal comando dove Federico svolgeva il suo servizio militare. A tal proposito, la madre Silvia cadrà nella disperazione più totale, tanto che Marta e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) correranno da lei per starle vicino in questo momento difficile.

Per questo motivo, Luciano (Giorgio Lupano) deciderà di raggiungere Bolzano per sincerarsi sullo stato del figlio, coinvolto in un drammatico incidente. Purtroppo, le condizioni del fidanzato di Roberta appariranno più serie del previsto.

Allo stesso tempo, Angela (Alessia De Bandi) sarà sempre più decisa a rintracciare suo figlio. Infatti, cercherà la complicità di Riccardo per fare delle indagini a proposito, dopo essere riuscita a confessargli il suo segreto. Nel frattempo, Ludovica proverà una cocente gelosia nei confronti della cameriera del Circolo, in quanto innamorata del Guarnieri. La Brancia di Montalto, infatti, temerà che possa essere nato qualcosa tra quest'ultimo e la Barbieri.

Luciano mente a Silvia sulle condizioni di Federico

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani sei gennaio, rivelano che le Veneri trascorreranno il giorno dell'Epifania a fare l'inventario al grande magazzino.

Roberta, invece, si sentirà a disagio dopo aver scoperto cos'è successo realmente a Federico. La Pellegrino, infatti, dimostrerà di provare dei sentimenti per Marcello, sebbene non riesca ad abbandonare il figlio del ragionier Cattaneo in questo triste frangente. Dall'altro canto, il Barbieri non riuscirà ad avvicinarsi all'amica di Gabriella.

Allo stesso tempo, il clima in casa Cattaneo diventerà irrespirabile. Luciano, a questo punto, deciderà di mentire alla moglie Silvia sulle reali condizioni del figlio, visto l'aggravarsi dello suo stato d'ansia. Infine, Angela sarà sarà sempre più coinvolta dal figlio di Umberto (Roberto Farnesi).