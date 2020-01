Sembra non essersi placato con lo spegnimento delle telecamere l'astio che è nato tra Mara Fasone e Teresa Langella a Uomini e donne. La siciliana ha dato della mantenuta all'ex collega dopo aver visto il viaggio extra lusso che ha fatto per arrivare alle Maldive: la diretta interessata ha risposto tirando in ballo le agenzie e la presunta ambizione della sua "accusatrice".

Mara contesta Teresa e il viaggio su jet privato per le Maldive

Non è passato inosservato il mezzo di trasporto che Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno scelto per raggiungere le Maldive: i due, come documentano foto e video che sono stati pubblicati su Instagram nei giorni scorsi, hanno volato su un aereo privato, circondati dal lusso e da ogni genere di confort.

L'ex tronista è stata duramente attaccata dagli utenti del web, soprattutto sull'incoerenza che starebbe dimostrando: dopo essersi presentata a Uomini e Donne come una ragazza umile e di valori, ora che è un personaggio pubblico non perde occasione per ostentare ricchezza.

Tra i tanti che hanno criticato la napoletana, spicca un'ex volto del dating-show che in passato ha già avuto degli attriti con quest'ultima: stiamo parlando di Mara Fasone, che la compagna di Dal Corso ha condiviso l'esperienza sul trono per qualche mese.

"Ti piacciono i soldi e chi ti mantiene, eh?", ha detto con palese tono polemico la siciliana rivolgendosi a Teresa sui social network nelle scorse ore.

"Il karma esiste ragazzi. Teresina vai a riguardare tutte le tue falsità, comprese le finte lacrime che hai versato nel programma. Ciò che semini raccogli prosciuttina", ha aggiunto la giovane in una Stories che molti siti di Gossip stanno riportando.

La replica piccata di Teresa: 'Brilla da sola'

Dopo che Andrea Dal Corso è intervenuto su Instagram per spiegare che è stato soltanto lui a volere un viaggio extra lusso, e che ha dovuto insistere con la fidanzata per far sì che accettasse, Teresa Langella ha deciso di esporsi per provare a placare la polemica che è montata sul web in questi giorni.

La ragazza si è difesa affermando che la sua umiltà non è venuta meno ora che ha volato a bordo di un aereo privato, un'esperienza eccezionale che ha acconsentito di fare solo per non deludere il compagno che aveva questo desiderio sin da piccolo.

A Mara Fasone che le ha dato della mantenuta, invece, la napoletana ha risposto con la seguente Stories: "C'è chi le vacanze, le bollette, le spese condominiali e la casa se le paga da sola, e chi supplica che qualche agenzia da un anno le dia un lavoro".

Teresa ha consigliato all'ex tronista di provare a brillare da sola, e poi l'ha quasi avvertita scrivendo: "Se parlo io, ti fai male".