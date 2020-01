Nuovo spazio dedicato sulle avvincenti novità de Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato italiano che sta appassionando sempre più seguaci sulla tv pubblica. La trama della puntata che verrà trasmessa martedì 21 gennaio su Rai 1, rivelano che continueranno le discussioni tra Cosimo Bergamini e Gabriella Rossi.

L'amico di Riccardo, infatti, riuscirà a malapena a nascondere le sue preoccupazioni presso il negozio di Vittorio. Silvia, invece, temerà per l'operazione di Federico, mentre Angela sarà alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Il Paradiso delle Signore, episodio 21 gennaio: Silvia in ansia per Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative al nuovo episodio in onda martedì 21 gennaio 2020 su Rai 1, raccontano che Federico resterà sulla propria posizione, dopo aver saputo della possibilità di recuperare l'uso delle gambe grazie ad un delicato intervento chirurgico. Una decisione che invece susciterà la contrarietà della madre. Silvia, infatti, apparirà molto in ansia per la riuscita dell'operazione, visto che suo figlio rischia di non tornare più a camminare.

Se la signora Cattaneo sarà totalmente in preda al panico, Roberta e il suocero invece avranno tutt'altra reazione. I due, infatti, appoggeranno la scelta del giovane, nonostante le difficoltà.

Angela si confida con Gabriella

Al grande magazzino, Angela (Alessia Debandi) si lascerà andare a delle confidenze con Gabriella. La Barbieri, infatti, rivelerà alla stilista di essersi licenziata dal circolo per non avere più niente a che fare con Riccardo.

Inoltre, le racconterà di essere arrivata a questa drastica decisione per colpa delle angherie di Ludovica, Flavia (Magdalena Grochowska) e Adelaide.

Tuttavia, la sorella di Marcello (Pietro Masotti) avrà la necessità di trovare un nuovo posto di lavoro per pagare il detective privato, assoldato per ritrovato il primogenito.

Cosimo assume uno strano comportamento

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda domani 21 gennaio, rivelano che Cosimo (Alessandro Cosentini) e Gabriella (Ilaria Rossi) continueranno ad avere delle discussioni sul posto di lavoro.

La Rossi, infatti, noterà che Bergamini si distrae moltissimo, tanto da assumere uno strano comportamento. Per questo motivo, la stilista comincerà a nutrire dei dubbi sul suo collega. Quale sarà il problema che turba il ragazzo? Intanto, Rocco farà in modo che il juke-box arrivi alla caffetteria. Qui, i clienti cominceranno subito ad ascoltare e divertirsi grazie alle canzoni popolari degli anni '60, tranne una coppia che non si farà coinvolgere dal primo ballo lento.

In attesa di vedere l'appuntamento in tv, si ricorda che la soap opera può essere rivista in modalità on demand su "Rai Play".