Prosegue l'appuntamento dedicato alle avvincenti novità su Una Vita, una delle soap opera più viste in questo momento in Italia. Le trame delle puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio in Spagna rivelano che il comportamento di Liberto Seler scatenerà i sospetti di Rosina Rubio. Jose, invece, scoprirà di avere un figlio, Julio, mentre la serva Arantxa deciderà di lasciare Acacias 38 ed il servizio da Jose e Bellita Dominguez.

Una Vita: il comportamento di Liberto insospettisce Rosina

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate spagnole trasmesse dal 20 al 24 gennaio su La 1 rivelano che Genoveva accuserà un malore dopo aver letto la lettera piena di minacce di Ursula.

A tal proposito, la donna sarà ritrovata da Fabiana e Augustina riversa per terra, mentre Felipe (Marc Parejo) comincerà ad accusare dei sensi di colpa nei suoi confronti. Jose e Bellita, invece, cercheranno un modo per aiutare la loro serva Arantxa. Liberto (Jorge Pobes), intanto, si recherà da un dottore per avere un parere sulle relazioni con lo stesso sesso, tanto da destare i sospetti di Rosina (Sandra Marchena). A casa Palacios, Lolita mostrerà segni di nervosismo per l'avvicinarsi del parto, tanto da chiedere consiglio a Carmen.

Una Vita news: Emilio chiede aiuto ad Antonito

Genoveva deciderà di sbarazzarsi della lettera della Dicenta. Inoltre, darà l'ordine di uccidere Santiago. Il Seler, invece, continuerà a mentire alla Rubio sul suo strano comportamento, mentre Emilio chiederà aiuto ad Antonito in quanto teme che Julio stia preparando un piano contro i Dominguez. Dall'altro canto, Arantxa si comincerà a comportare in modo strano con i suoi servitori e il suo fidanzato Cesareo dopo aver capito che potrebbe mettere le mani su di una cospicua eredità.

Una Vita spoiler: Arantxa accetta l'eredità

Gli spoiler di Una Vita in onda dal 20 gennaio in Spagna e tra un anno in Italia, rivelano che la Salmeron scoprirà che esiste una nuova testimonianza a favore di Marcia. Emilio, invece, affiderà le sue preoccupazioni su Julio a Jose. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il nuovo arrivato rivelerà di essere il figlio di quest'ultimo. Intanto, Arantxa deciderà di accettare l'eredità, tanto che i Dominguez si congratuleranno con lei.

Allo stesso tempo, Liberto suggerirà a Maite di tornare a Parigi mentre Camino confesserà a Cinta di non provare nessuna emozione per Ildelfonso.

La serva dei Dominguez lascia Acacias 38

Marcia riceverà una missiva dalla Dicenta. A tal proposito, la brasiliana uscirà dal carcere grazie ad una nuova testimonianza, tanto da tornare ad Acacias 38 in compagnia di Felipe. Alla mostra, Maite deciderà di esporre il ritratto senza veli di Camino, che sconvolgerà i vicini, compresa Felicia.

La serva dei Dominguez, invece, deciderà di lasciare Acacias 38, non prima di aver chiesto a Cesareo di partire insieme a lei. Nel frattempo, la mostra sarà oggetto di pettegolezzi in tutto il quartiere. A tal proposito, la Pasamar vedrà un fioco rosso sul vestito della figlia, lo stesso del quadro, tanto da aumentare i suoi sospetti. Allo stesso tempo, Santiago riuscirà a scampare alla morte. Più tardi, l'uomo chiederà di avere un incontro a quattrocchi con l'Alvarez Hermoso.