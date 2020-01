Clizia Incorvaia in una chiacchierata con Antonio Zequila è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina. L'influencer oggi "reclusa" nella Casa del Grande Fratello Vip 4, ha spiegato che ha vissuto la rottura con il leader de Le Vibrazioni come un vero e proprio lutto.

Per tutta l'estate del 2019 hanno tenuto banco le vicende sentimentali tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. I due si sono separati, perché il cantante ha parlato di un tradimento avvenuto ai suoi danni con uno dei suoi migliori amici, Riccardo Scamarcio.

Al contrario la Incorvaia, avrebbe più volte rivelato di essere stata tradita dal marito.

Ma non solo, Clizia avrebbe anche riferito che con l'attore pugliese ci sarebbe stato solo un bacio ma quando ormai era diventata single.

Le parole di Clizia sull'addio a Sarcina

Era inevitabile che Clizia Incorvaia anche all'interno della Casa non continuasse a parlare dell'addio tormentato a Francesco Sarcina.

La gieffina nel corso di una chiacchierata con Antonio Zequila, ha ammesso di aver subito un vero e proprio trauma dopo la separazione dal marito: "Ho impiegato due anni e mezzo prima di elaborare questo lutto, perché la fine di un rapporto porta a questo".

Clizia ha ammesso di sentirsi in colpa verso sua figlia Nina, poiché si sente un cattivo esempio. La donna ha aggiunto che nel tempo ha fatto fatica a perdonare sé stessa, perché il matrimonio era avvenuto con rito cattolico. "Credevo nella famiglia unita, togliere questo a mia figlia mi faceva sentire in colpa": queste le parole della Incorvaia.

Intanto, Clizia durante le confessioni al suo inquilino ha dichiarato che è stata lei a chiedere la separazione da Sarcina. Secondo quanto riferito dalla concorrente del GF, lei e suo marito erano già in crisi da tempo: "Lui si predicava innamorato, ma io ricevevo segnalazioni su di lui".

Incovaia-Ciavarro junior: secondo Cucuzza c'è del tenero

Nella Casa del Grande Fratello Vip 4 Clizia Incorvaia potrebbe ritrovare di nuovo la serenità dal punto di vista sentimentale.

Secondo Michele Cucuzza, tra la influencer e Paolo Ciavarro ci sarebbe del tenero. Per questo motivo il giornalista in più di un'occasione avrebbe spronato il suo coinquilino a fare il primo passo, prima che sia troppo tardi.

Sulla base di questi consigli, Paolo nel corso di una festa organizzata dalla produzione si sarebbe appartato con Clizia. I due avrebbero parlato per tutto il tempo del più e del meno. L'avvicinamento da parte dei due gieffini non è passato inosservato neanche al popolo del web, che già spera in un liete fine tra i due concorrenti.

Per il momento sembra troppo presto per decretare la nascita di una coppia, ma nei giorni avvenire nulla può essere escluso.