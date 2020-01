Le vicende de Il Segreto appassionano da ormai tantissimi anni i telespettatori di tutta Italia, grazie ai suoi travolgenti colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in programma da domenica 19 a venerdì 24 gennaio 2020 su Canale 5 rivelano che Prudencio Ortega deciderà di scoprire qualcosa sul passato di Lola Mendana, dopo aver appreso che si è macchiata le mani di un omicidio. Don Berengario, invece, sarà molto contento di aver conosciuto Esther. Infine, Dori Vilches comincerà a comportarsi in maniera insolita.

Il Segreto, episodi 19-24 gennaio: Don Benegario felice per la conoscenza di Esther

Gli spoiler della soap opera Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda dal 19 al 24 gennaio 2020 su Canale 5, svelano che i paesani saranno molto in ansia per la comunicazione che presto Puente Viejo verrà sommerso dalle acque della nuova diga. Infatti Gracia, non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla sua idea, anche se vorrà dare un risarcimento alla povera gente che sarà espropriata. Per questo motivo, la donna metterà in atto un piano di difesa, che non avrà il sostegno del marito.

Don Benegario, al contrario, si mostrerà felice di aver fatto la conoscenza di Esther. Perciò, il parroco approfondirà la conoscenza con lei passando sempre più tempo in sua compagnia.

Il Segreto: Maria nota lo strano atteggiamento di Dori

Ma non saranno le uniche novità, in quanto le anticipazioni de Il Segreto fino al 24 gennaio svelano che Maria supplicherà Dori di farla guarire il prima possibile, visto che ha intenzione di ritornare a prendersi cura di Esperanza e Beltran.

Nel frattempo Isaac e Elsa finiranno di preparare l'organizzazione del matrimonio che avverrà nella piazzetta del paesino, una cerimonia umile e senza sfarzi inutili. La Vilches incomincerà ad avere un comportamento molto strano, tant'è iniziare a insospettire la Castaneda con i suoi modi insoliti. Intanto tutti i cittadini di Puente Viejo spereranno che la Morales cambi idea. A proposito, alcuni si prepareranno al peggio, sicuri che presto perderanno le loro case.

Il Segreto: Prudencio contatta Ana

Nei prossimi episodi de Il Segreto in onda la prossima settimana, vedremo in oltre che Raimundo cercherà di bloccare il potere del senatore, anche se Francisca non sarà certa che sia una scelta giusta. D'altro canto, Carmelo e Severo avranno il dubbio che Garcia abbia un coinvolgimento personale dietro la sua determinazione di demolire il piccolo paese iberico. Nello stesso momento, Prudencio sceglierà d'indagare a fondo sul passato di Lola, dopo aver saputo che si è macchiata di un crimine.

Per questo motivo, L'Ortega deciderà di contattare Ana, la sorella della Mendana. Dolores, al contrario, divulgherà delle maldicenze in giro sul rapporto nato tra Esther e Don Berengario. Purtroppo, la padrona dell'emporio non sarà a conoscenza del legame di sangue che unisce il parroco con la giovane. Infatti la moglie di Tiburcio sospetterà che il religioso abbia una storia d'amore con la forestiera.

Ana racconta a L'Ortega che Lola ha sofferto a causa del padre

Ana non dirà l'intera la verità a Prudencio, anche se gli farà palesemente intuire che sua sorella ha sofferto tanto a causa del padre. Intanto, tutti i paesani di Puente Viejo scenderanno in piazza per ribellarsi contro il piano di Morales, propenso a inondare d'acqua Puente Viejo. Maria, al contrario, sarà sempre più lontana da i suoi familiari. Per questo motivo, la Castaneda inizierà a legarsi ancor di più a Fernando. Una decisione, che potrebbe porla in serio pericolo. Per finire, Irene sarà sempre più sicura che dietro le disgrazie avvenute di recente in città, ci sia la mente spietata del Mesia.