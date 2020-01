Le trame della telenovela iberica Una vita non smettono di regalare sorprese. Negli episodi che il pubblico spagnolo potrà vedere questa settimana Marcia verrà arrestata come responsabile del decesso di Ursula. Felipe Alvarez Hermoso, invece, sarà onesto con Genoveva Salmeron dopo aver avuto un terribile sospetto. L’avvocato chiederà apertamente alla sua promessa sposa se è implicata con la tragica fine della Dicenta.

Felipe non si fida di Genoveva, Rosina comprende che Liberto le ha mentito

Saranno movimentate le puntate spagnole in programmazione dal 7 al 10 gennaio 2020.

Gli spoiler relativi alle puntate in onda su La 1 TVE svelano che Genoveva dirà a Felipe che Santiago non è il padre di suo figlio. Intanto quest’ultimo e Marcia, dopo aver annunciato la loro partenza da Acacias 38, cominceranno a dire addio agli amici e ai vicini. L’Alvarez Hermoso non riuscirà a fidarsi della Salmeron poiché crederà che possa essere coinvolta con la morte di Ursula. Nel frattempo Cinta continuerà a mentire per non far sapere ai suoi familiari dov’è finita Margarita. Jose deciderà di tornare sul palco dopo aver avuto la certezza che la moglie si è definitivamente ripresa.

Successivamente Liberto nasconderà i dipinti di Maite per non farli trovare alla moglie Rosina. Quest’ultima comprenderà che il marito le ha raccontato una menzogna quando le dirà di aver incontrato Rafael Escribano, in realtà appena partito per Toledo. Il commissario Mendez vorrà interrogare Genoveva mentre Marcia dirà a Santiago di dover riferire qualcosa di molto importante a Felipe. Nel contempo Camino resterà sorpresa dal gesto del suo nuovo pretendente che le regalerà un fiocco rosso.

L’arresto di Marcia, Santiago chiede delle spiegazioni alla Salmeron

L’ispettore Aurelio metterà al corrente il Dominguez dell’arresto di Alfonso. Contestualmente Marcia e l’Alvarez Hermoso si daranno l’ultimo saluto. Non appena scoprirà che Santiago e la moglie sono in procinto di recarsi a Cuba, il commissario Mendez fermerà la brasiliana.

Bellita, dopo aver appreso di essere stata avvelenata dalla sua amica Margarita, avrà una ricaduta. Un misterioso giovane metterà piede ad Acacias 38 e sarà alla ricerca del Dominguez. Maite proverà gelosia quando vedrà Camino e Ildefonso in sintonia. Nel frattempo Marcia finirà in prigione con l’accusa di aver ucciso Ursula e Santiago chiederà delle spiegazioni a Genoveva. Quest'ultimo darà il suo assenso all’Alvarez Hermoso che si dirà disposto a difendere la brasiliana. A questo punto il vedovo di Celia annuncerà di essere l’avvocato di Marcia. In seguito Camino, pur avendo visto Maite infastidita per il fatto che lei ha intrapreso una relazione con Ildefonso, fingerà di non essersene accorta. Dopo essere guarita del tutto Bellita sarà intenzionata ad accusare Margarita mentre Camino sorprenderà Maite tra le braccia di Liberto.

Per finire il nuovo arrivato. Julio, chiederà delle informazioni sul Dominguez a Servante e Jacinto.