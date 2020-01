Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Antena 3 da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Matias Castaneda scoprirà tutta la verità sul tradimento di sua moglie Marcela Del Molino, la quale dopo le pressioni del marito confesserà di aver avuto una storia con Tomas De Los Visos durante il periodo del suo arresto.

La marchesa Isabel vorrebbe licenziare Alicia Urrutia

La marchesa Isabel De Los Visos dimostrerà di non sopportare per niente l'atteggiamento arrogante di Alicia Urrutia e confesserà questa sua frustrazione a suo figlio Tomas. Quest'ultimo però non sarà per niente d'accordo con sua madre e anzi non farà altro che elogiare la ragazza per il suo importante contributo in miniera. Poco dopo, Alicia confesserà a Matias che sua moglie ha avuto una relazione con un altro uomo mentre lui era in prigione: ovviamente il Castaneda andrà da Marcela per ricevere ulteriori dettagli su questa vicenda, ma la donna si nasconderà dietro un lunghissimo silenzio.

Nel frattempo ci sarà Adolfo che capirà che suo fratello potrebbe avere una cotta per la figlia di Urrutia, visto che non vuole licenziare la ragazza nonostante la richiesta della madre. Poi, il fratellastro di Maria Castaneda cercherà di ripercorrere tutti i momenti da quando ha fatto ritorno a Puente Viejo e capirà che Tomas De Los Visos potrebbe essere stato l'amante di sua moglie. Matias deciderà quindi di affrontare una volta per tutte la Del Molino e scoprire la verità.

Matias si scontra con l'amante della moglie

Successivamente, la Del Molino confesserà al marito che Tomas è stato il suo amante, rivelazione che scatenerà l'ira del Castaneda che accuserà sua moglie di essere stata una donna infedele. Poco dopo il padre di Camelia chiederà un incontro con il fratello di Adolfo. Invece, la Marchesa confesserà alla Montenegro di temere per lo stato di salute di Rosa, in quanto affetta dalla stessa malattia di Donna Begona.

Però proprio dopo questa confessione di Isabel ci sarà un grande colpo di scena inaspettato: Donna Francisca dirà alla madre di Adolfo e Tomas di utilizzare la debolezza della ragazza per manipolarla a proprio piacimento.

Nel frattempo, Antonita avviserà la sua padrona che suo figlio ha avuto un acceso scontro con Matias Castaneda. Si vedrà anche che andranno in fiamme alcune proprietà: il sindaco Mauricio noterà che queste abitazioni colpite sono di proprietà di Francisca. Infine, il Godoy andrà alla tenuta 'La Habana' per informare la sua ex padrona di quanto accaduto alle sue proprietà.