Il comportamento di Barbara Alberti all'interno del Grande Fratello Vip 4 è oggetto di numerose discussioni. La scrittrice umbra è finita più volte nel mirino dei social network, a causa di alcune frasi pronunciate al limite del "policamente corretto". Tra le varie critiche nei confronti della gieffina, Selvaggia Lucarelli si è sentita in dovere di schierarsi dalla parte della 76enne.

La Alberti dopo alcuni accertamenti clinici, è tornata a tutti gli effetti nella Casa del reality-show di Canale 5.

L'intellettuale aveva espresso il desiderio di ritirarsi dal gioco perché non riusciva più a sostenere il peso delle nomination. Poi, però la concorrente è ritornata sui suoi passi.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sulla Alberti

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha dedicato un articolo su Il Fatto Quotidiano a Barbara Alberti. "Ho sognato di intrufolarmi anche io in quella casa, approfittando del colpo di sonno dell'autore del turno di notte, e di rapire Barbara Alberti": queste le prime parole utilizzate dalla giornalista.

Secondo la Lucarelli, il "rapimento" della 76enne umbra sarebbe una cosa a fin di bene.

In un altro passo dell'articolo dedicato alla concorrente del GF, Selvaggia ha scritto: "Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto, pur di non assistere allo scempio immeritato della sua persona e della sua storia". La nota giornalista con il suo articolo ha cercato di far capire che all'interno della Casa più spiata d'Italia, i telespettatori non stanno vedendo la Alberti per quello che è nella vita reale.

Al contrario la gieffina sarebbe vittima di un sistema, che fa di tutto pur di avere ascolti. La Lucarelli ha ribadito una certa malinconia nel vedere Barbara Alberti protagonista di un processo mediatico in diretta televisiva.

Secondo la giornalista, vedere Pupo e Wanda Nara che devono giudicare un'intellettuale del calibro della Alberti, è come vedere un gatto che esprime la propria opinioni sulla Cappella Sistina.

Per questo prima di concludere il suo intervento, Selvaggia Lucarelli ha puntualizzato che in un reality-show se non ti esprimi in modo "politicamente corretto", finisci per essere sbranato.

Wanda Nara insultata da Barbara Alberti

Mentre Selvaggia Lucarelli si è schierata dalla parte di Barbara Alberti, il popolo del web è insorto nuovamente contro la gieffina. Questa volta la concorrente umbra si è resa protagonista di un commento colorito sull'aspetto fisico di Wanda Nara: "E' alta un metro e cinquanta e si è fatta l'ottava misura. Un mostro". Di fronte a tali affermazioni Andrea Montovoli e Rita Rusic si sono dissociati anzi, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha fatto notare alla sua coinquilina la presenza delle telecamere e di avere il microfono aperto.

A quel punto la protagonista dello spiacevole episodio, prima ha cercato di coprire il microfono. Poi, non ha potuto fare altro che accorgersi della gaffe appena fatta. Intanto, su Twitter all'indirizzo di Barbara Alberti sono arrivati ancora numerosi commenti negativi da parte di alcuni utenti. E pensare che durante la settima puntata del GF Vip 4, Alfonso Signorini aveva ricordato ai concorrenti che vengono ripresi dalle telecamere 24 ore su 24.