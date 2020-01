I telespettatori dovranno assistere a momenti altamente drammatici nelle prossime puntate de Il Segreto. La soap che da anni tiene compagnia al pubblico italiano nei pomeriggi di Canale 5 è stata sempre caratterizzata nelle stagioni che si sono susseguite da vicende tragiche che hanno segnato il destino di alcuni personaggi anche importanti. Questa volta il dramma colpirà Irene Campuzano (Rebeca Sala) e Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra), che sembrerebbero non avere nulla in comune, ma in realtà qualcosa che li tiene vicini è presente già da diverse settimane.

I due hanno unito infatti le loro menti per indagare su Fernando Mesìa (Carlos Serrano), convinti che sia il responsabile di tutti gli eventi drammatici accaduti recentemente a Puente Viejo. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, il perfido manipolatore sequestrerà la giornalista e il marito di Francisca (Maria Bouzas) con l'intenzione di ucciderli. L'intervento della Montenegro, però, scongiurerà il peggio.

Anticipazioni Il Segreto: l'intervento di Francisca impedirà a Carmelo e Severo di sparare per errore a Raimundo e Irene

Le anticipazioni relative alle prossime puntate de Il Segreto rivelano che Severo (Chico Garcia), Carmelo (Raul Peña) e Francisca, dopo aver capito che Fernando è responsabile sia dell'esplosione alla villa che della morte di Adela Arellano, decideranno di tendergli una trappola ma il Mesìa non si farà facilmente ingannare. Il sindaco e il Santacruz fingeranno di volersi accordare con l'assassino per sbarazzarsi della Montenegro e gli daranno appuntamento in una piccola abitazione distante da Puente Viejo. Anche se non convinto della loro buona fede Fernando andrà sul luogo dell’incontro e sentirà per caso Irene e Raimundo parlare dei loro sospetti e su come impedire ai loro parenti di commettere un reato.

Il Mesìa scoprirà di essere stato smascherato e minaccerà la giornalista e l'Ulloa, dopo aver ammesso le sue colpe.

Dopo la confessione dei crimini commessi, Fernando legherà i due malcapitati su una sedia e posizionerà un fucile sulla finestra nella traiettoria in cui si trovano i prigionieri in modo tale da depistare Carmelo e Severo che, sparando verso quella direzione, per errore finirebbero per uccidere i loro cari. Sarà Francisca a salvare la vita del marito e della Campuzano. La Montenegro infatti sentirà qualcosa provenire dalla casa e un'intuizione le suggerirà di bloccare i due alleati prima che facciano fuoco. Alla fine Raimundo e Irene non verranno uccisi e saranno subito dopo liberati.

Il desiderio di vendetta di Fernando non si placherà facilmente: anticipazioni delle prossime puntate italiane de Il Segreto

Dopo il sequestro e il mancato omicidio di Raimundo e Irene, Fernando non desisterà dal realizzare il suo desiderio di vendetta, anzi, continuerà a pianificare il modo in cui colpire Puente Viejo e i suoi abitanti. Prima di scoprire di essere stato smascherato e di tenere prigionieri l'Ulloa e la Campuzano, il Mesìa aveva ucciso l'infermiera Dori e aveva portato via Maria. Dopo essere fuggito dalla trappola del Leal e di Santacruz, l'uomo tornerà da Maria e, capendo di essere ormai con le spalle al muro, sfogherà la sua ira sulla Castañeda.

Secondo le anticipazioni Fernando rapirà Maria e i suoi bambini ma l'intervento di Paco, il padre di Marcela, salverà i tre ma perderà lui stesso la vita.