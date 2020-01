Le anticipazioni della soap opera Il Segreto, ci informano sulle vicende che vedranno coinvolti i protagonisti dal 26 gennaio al 31 gennaio. Francisca sarà impegnata nel salvataggio di Puente Viejo da una possibile inondazione. Prudencio rimarrà molto perplesso dalla decisione di Lola. Maria assisterà ad una scena inquietante da parte dell'infermiera Dori.

La costruzione della diga a Puente Viejo

Le puntate che andranno in onda su Canale 5 alle ore 16.35, dal 26 gennaio al 31 gennaio, della soap opera Il Segreto, avranno tra le vicende più importanti quella relativa alla costruzione della diga a Puente Viejo.

Il pericolo di una possibile inondazione allarmerà tutta la popolazione, in particolare Francisca si sentirà in dovere di provare a fare qualcosa per scongiurare la minaccia. La matrona cercherà di impedire l'inaugurazione della diga: insieme a Raimundo, Irene e Severo attenderà che il tribunale si pronunci sulla petizione per la sospensione dei lavori. Il progetto sulla diga non avrà ripensamenti e gli abitanti di Puente Viejo dovranno solamente sperare che non accada niente di particolarmente disastroso.

Le altre vicende de Il Segreto

Saranno molti gli accadimenti che vedranno protagonista la cittadina di Puente Viejo, nelle puntate in questione. Prudencio capirà le motivazioni che spingevano Lola a comportarsi in un determinato modo e le tenderà la mano. Quando tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi, la Mendana sarà intenzionata ad interrompere la sua relazione con l'Ortega. Prudencio non si capaciterà di questa decisione visto che c'erano stati i dovuti chiarimenti fra la coppia e tutto sembrava filare ormai liscio.

Maria metterà tutta la sua grinta e la sua determinazione per cercare di guarire e si impegnerà in maniera adeguata nella sua riabilitazione. Nel frattempo la Castaneda assisterà a qualcosa di sconvolgente, l'infermiera Dori sverrà e comincerà a parlare in maniera insensata con frasi sconnessa. Dopo poco si riprenderà e pregherà Maria di non raccontare la scena che l'ha vista, suo malgrado, coinvolta.

Francisca sarà sempre più furiosa nei confronti della Castaneda, confesserà a Raimondo di non volerla più vedere e sentire. Dolores comincia a pensare che tra Don Berengario e Ester ci sia qualcosa in più del semplice affetto, il modo in cui si guardano e il tanto tempo trascorso insieme risultano essere segnali inequivocabili. Elsa vorrà incontrare Alvaro nonostante il parere negativo di Isaac, il medico dichiarerà di voler restituire alla Laguna una parte dell'importo truffato. Paco cercherà di capire chi sarà il misterioso ladro di farina.