Domenica 26 gennaio, dalle ore 21:05 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto, è oramai un caposaldo della programmazione RAI: la prima puntata andò in onda il 13 settembre del 2003 su Rai 3, dove rimase fino al 2017. In tale anno l'azienda decise di spostare il programma sul canale ammiraglia, per poi fare marcia indietro nel 2019, quando venne messo nel palinsesto di Rai 2.

Numerosi saranno gli ospiti che si alterneranno nel corso della puntata, su tutti è attesa la senatrice a vita Liliana Segre.

Che tempo che fa, in studio Liliana Segre in occasione della Giornata della Memoria

Tra gli ospiti più attesi della prossima puntata di Che tempo che fa vi è sicuramente la senatrice a vita Liliana Segre; la donna, che nel 2020 compirà 90 anni, è una delle poche sopravvissute all'Olocausto e testimone della Shoah italiana ancora in vita. La donna perse la madre quando ancora non aveva compiuto neanche un anno, mentre all'età di 13 anni venne deportata al campo di concentramento di Auschwitz: fu in questa occasione che vide il padre per l'ultima volta.

Nel campo morirono anche i suoi nonni paterni. La donna venne liberata il 1° maggio del 1945 dall'Armata Rossa sovietica: dei quasi 800 bambini sotto i 14 anni che vennero deportati nel campo di concentramento, riuscirono a sopravvivere solo in 25 e tra questi vi fu anche la Segre.

Nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le conferì la nomina di senatrice a vita: è la quarta donna nella storia dell'Italia a rivestire tale ruolo.

La senatrice interverrà nel programma di Fazio alla vigilia della Giornata della Memoria, che si terrà il prossimo 27 gennaio.

Che tempo che fa, tra gli altri ospiti anche Aldo, Giovanni e Giacomo

Liliana Segre non sarà l'unica ospite a intervenire nella diretta; è prevista infatti un'intervista ad Aldo, Giovanni e Giacomo, che dal 30 gennaio saranno protagonisti nelle sale cinematografiche con il film 'Odio l'Estate'.

Ci sarà poi un intervento dello scrittore Roberto Saviano e del direttore di RaiNews Antonio Di Bella.

Per lo spazio musicale è atteso J-Ax, che presenterà il suo nuovo album 'ReAle' e che è in radio con il singolo 'La mia hit' in cui duetta con Max Pezzali.

Interverranno poi l'attore Riccardo Scamarcio (che presenterà il film 'Il ladro di giorni'), il comico Enrico Brignano e il giornalista Giampiero Mughini; quest'ultimo offrirà una sua personale analisi del classico 'Se questo è un uomo' di Primo Levi. Infine è atteso anche il virologo Roberto Burioni, con il quale si parlerà presumibilmente del virus diffuso in Cina e che sta spaventando il mondo.

Che tempo che farà e il Tavolo di Che tempo che fa: gli ospiti

Come ogni domenica, anche la prossima puntata verrà preceduta da una sorta di anteprima; dalle ore 19:40, sempre su Rai 2, andrà in onda Che tempo che farà: a questo spazio interverranno Ale e Franz, il Mago Forrest, Raul Cremona e Gigi Marzullo.

In seconda serata invece l'appuntamento sarà con il Tavolo di Che tempo che fa; a questo spazio prenderanno parte Gigi Marzullo, il Mago Forrest, Nino Frassica, il comico Teo Teocoli, l'attore Lello Arena e la fashion blogger Elena Barolo. Il tutto sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.