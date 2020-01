Una nuova settimana di programmazione attende i fan de Il Segreto dal 2 al 7 febbraio, quando non mancheranno emozioni e colpi di scena.

In particolare, le anticipazioni svelano che Severo si darà da fare per contrastare il piano di distruzione di Garcia Morales, arrivando a creare un comitato che darà battaglia al politico. Intanto a 'la Habana' Maria sarà sempre più decisa a continuare le dolorose terapie che le potrebbero permettere di tornare a camminare. A tale scopo, chiederà di poter iniziare l'agopuntura, anche se Fernando si mostrerà contrariato nel vedere che la sua ex moglie sta ottenendo dei progressi.

Anticipazioni Il segreto: Severo contro Garcia Morales per salvare Puente Viejo

Continueranno anche nei prossimi episodi de Il segreto, gli scontri tra il sottosegretario Garcia Morales e Severo. Il Santacruz, con l'appoggio di Carmelo, tenterà tutte le strade per cercare di salvare Puente Viejo dall'inondazione e comincerà ad indagare sul politico, convinto che dietro il suo piano vi sia una sorta di risentimento personale verso gli abitanti del paese.

La tesi di Severo potrebbe trovare conferma, dato che il Morales, ad un certo punto, bacerà una foto ritraente Maria Elena.

Spoiler il Segreto al 7 febbraio: Maria si sottopone all'agopuntura per tornare a camminare

In attesa di scoprire ulteriori novità riguardanti il rapporto che lega Garcia Morales alla defunta moglie di Fernando, Elsa e Isaac si appresteranno a lasciare Puente Viejo. I due saluteranno parenti e amici e abbandoneranno il borgo, lasciando Consuelo nello sconforto. Prudencio invece, vorrà liberare una volta per tutte Lola dai ricatti di donna Francisca escogitando un piano, salvo poi ripensarci.

Intanto a 'la Habana', Maria continuerà a sottoporsi alle terapie dolorosissime di Dori, nonostante il parere contrario di Zabaleta. La donna inoltre, approfittando di un'assenza di Fernando, deciderà di sottoporsi a una seduta di agopuntura.

Il segreto: Mesia contrariato dai miglioramenti di Maria, Severo dà battaglia a Morales

La nuova terapia dell'agopuntura sembrerà essere la cura migliore per Maria, la quale comincerà ad avvertire dei miglioramenti.

La donna confiderà poi il tutto a Mesia il quale però non sembrerà felice dei miglioramenti. Sembrerà infatti che Fernando non voglia che la Castaneda torni a camminare e per tale motivo, ordinerà alla Vilches di sospendere l'agopuntura e ridurre le sedute.

Intanto la Castaneda, con l'aiuto di Irene, indagherà sul passato di Dori. Severo invece, sarà riuscito a creare un comitato cittadino allo scopo di contrastare la decisione di Garcia Morales, mettendolo in seria difficoltà. Guerra aperta quindi, tra il Santacruz e il sottosegretario e, solo nelle prossime puntate de Il segreto, si capirà se il politico rinuncerà all'idea di radere al suolo Puente Viejo.