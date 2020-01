Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap Il Segreto. Molti i colpi di scena che caratterizzeranno anche le nuove puntate che andranno in onda da domenica 2 a venerdì 7 febbraio, durante le quali Fernando Mesia cercherà di ostacolare la guarigione di Maria Castaneda.

Le trame de Il Segreto, puntate 2-7 febbraio: Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate de Il Segreto, in programmazione fino al prossimo 7 febbraio su Canale 5, rivelano che Elsa deciderà di donare 5 mila pesetas alla cittadina di Puente Viejo, dopo aver riavuto il denaro da Alvaro.

Nel frattempo Brunilda proseguirà a vedersi con Onesimo, ma questa volta lo farà sapere al suo fratellastro Paco, mentre ci sarà ancora molta agitazioni per l'incombente inondazione del piccolo paese, tant'è che Francisca deciderà di agire per evitare che ciò avvenga. Intanto Prudencio renderà Marcela e Matias complici del suo piano per dare una mano a Lola contro le minacce della Montenegro. Isaac ed Elsa partiranno per il loro atteso viaggio di nozze: qui i due giovani faranno sapere ai loro amici che rimarranno a lungo fuori da Puente Viejo per sistemare alcune faccende legali della famiglia Laguna.

La Castaneda non rinuncia alla dolorosa terapia

A La Habana, Maria obbligherà Irene ad aiutarla per svolgere delle indagini su Dori, dopo averla vista entrare in trance. In più, la Castaneda in assenza di Fernando continuerà a sottoporsi alle dolorose cure che prevedono l'agopuntura. Intanto Onesimo si mostrerà essere molto contento vicino a Brunilda. Gli spoiler della nuova settimana de Il Segreto fino al 7 febbraio 2020, inoltre, rivelano che Severo e Carmelo avranno in mente un piano per fermare il progetto di Garcia Morales che potrebbe sommergere il paese.

Le cure della Vilches saranno dolorosissime per Maria, tuttavia la donna non rinuncerà a sottoporsi alla terapia, in quanto vuole ritornare a camminare il prima possibile. Consuelo inizierà a sentire la mancanza di Elsa e Isaac, Marcela in tal senso proverà a consolarla.

Fernando teme di perdere Maria

L'attenzione sarà puntata soprattutto sull'astuto Mesia: gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda dal 2 al 7 febbraio sulla rete Mediaset, infatti, riveleno che la Castaneda si accorgerà che gli arti delle sue gambe iniziano lievemente a migliorare, ma questo 'risveglio' non sarà accolto bene da Fernando.

Per questo motivo vuole che l'infermiera freni le sue sedute di fisioterapia, in quanto teme che l'ex moglie prenda le distanze da lui. Per finire Lola e Prudencio finalmente faranno la pace, tant'è che la Montenegro dovrà mettere in atto un nuovo piano per ostacolare il loro fidanzamento.