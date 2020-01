Un nuovo episodio de Il Segreto attende i telespettatori nel pomeriggio dell'8 gennaio. Nell'episodio si conosceranno gli sviluppi riguardanti le condizioni di salute di Carmelo. Il Leal, come noto, è rimasto ferito durante uno scontro con Esteban Fraile, anche se non sarà ancora ben chiaro chi sia stato a sparargli. Il sindaco di Belmonte invece ha perso la vita per mano di Fernando, il quale sembrerà portare avanti un doppio gioco. Severo e Irene attenderanno il risveglio dell'amico prima di muovere accuse, mentre Don Berengario cercherà di spronare Prudencio a parlare con Lola per chiarire tutti i loro malintesi, tra i quali quello che vedrebbe la giovane dipinta come un'assassina.

Anticipazioni Il segreto: Carmelo fatica a riprendere conoscenza dopo il ferimento

Intrighi e colpi di scena terranno desta l'attenzione dei fan de Il segreto che, nella puntata dell'8 gennaio, potranno seguire le vicende legate al ferimento di Carmelo. Il Leal sarà ancora privo di conoscenza e Severo e Irene attenderanno con trepidazione il suo risveglio. I due infatti cercheranno di capire cosa è successo realmente con Esteban Fraile il quale, come noto, è stato ucciso da Fernando. Quest'ultimo darà una versione dei fatti che sembrerà non convincere del tutto i coniugi Santacruz i quali, prima di muovere accuse, vorranno però conoscere la versione di Carmelo.

In attesa del risveglio del Leal, si verrà a sapere che Puente Viejo potrebbe scomparire per far posto ad un bacino idrico.

Spoiler dell'8 gennaio: Prudencio crede che Lola sia un'assassina

A seguito della notizia che un'imminente inondazione potrebbe far scomparire Puente Viejo, donna Francisca sarà furiosa e cercherà di indagare sulla vicenda. In paese intanto don Berengario parlerà con Prudencio e lo esorterà a chiarire con Lola. L'Ortega infatti sarà rimasto spiazzato dalle insinuazioni di donna Francisca, secondo la quale la giovane sarebbe un'assassina. Il parroco sembrerà essere riuscito a convincere l'Ortega a chiedere spiegazioni a Lola e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà se i due riusciranno a chiarire l'equivoco.

Fernando intanto, dopo l'uccisione di Esteban Fraile, farà ritorno a 'La habana', raccontando a Maria quanto accaduto.

Fernando intanto, dopo l'uccisione di Esteban Fraile, farà ritorno a 'La habana', raccontando a Maria quanto accaduto.

La Castaneda nel frattempo continuerà le cure con l'infermiera Dori Vilches, appena tornata al lavoro dopo gli screzi avuti con la sorella di Matias.