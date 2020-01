Nuovi ed intriganti episodi de Il Segreto terranno con Il fiato sospeso i fan della soap iberica nel corso delle prossime settimane, dove Fernando Mesia si macchierà le mani di un nuovo crimine. Stando alle anticipazioni infatti, l'uomo ucciderà con un bisturi l'infermiera Dori Vilches e lo farà subito dopo averle impedito di togliere la vita a Maria. L'infermiera, come noto, violando le disposizioni del Mesia, starà aiutando la Castaneda a tornare a camminare, ma qualcosa in lei scatenerà una follia omicida.

Dopo aver impedito alla Vilches di fare del male alla sua ex moglie, Fernando cercherà di tranquillizzarla arrivando a baciarla, preludio però di una nuova macchinazione.

Anticipazioni Il segreto: Dori cerca di uccidere Maria

Il rapporto tra Maria e Dori è stato difficile sin dal primo momento, come ben sanno i fan de Il segreto. Tra le due donne, qualcosa cambierà nel momento in cui la Castaneda scoprirà qualcosa di inquietante sul passato dell'infermiera. Grazie all'aiuto di Irene infatti, Maria verrà a sapere che Dori è stata per molto tempo in manicomio, a causa di un orrendo crimine commesso in passato.

La donna infatti, ha dato fuoco ad un ospedale per bambini ed in cui persero la vita i figli del suo amante. La Castaneda quindi, utilizzerà tale informazione a suo vantaggio, costringendo Dori ad aiutarla a tornare a camminare. La Vilches, temendo di tornare in manicomio, violerà le disposizioni di Fernando, il quale, come noto, non vuole che la sua ex moglie guarisca. Inaspettatamente però, Dori perderà nuovamente il controllo e cercherà di uccidere Maria, narcotizzandola e cercando di pugnarla con un bisturi.

Fernando ferma la furia omicida di Dori e la uccide

Fortunatamente, il tentato omicidio verrà sventato in tempo da Fernando, il quale cercherà di far ragionare Dori, chiedendole spiegazioni sul suo folle gesto. La Vilches quindi, confesserà all'uomo il suo desiderio di vivere una vita felice con lui ma, la loro malsana relazione, avrà un epilogo differente da quanto immagina l'infermiera.

Il Mesia infatti, bacerà sulle labbra Dori e, nel medesimo frangente, impugnerà il bisturi che la donna intendeva usare contro Maria e la ferirà a morte. Dori quindi, perderà la vita per mano di Fernando, che eliminerà l'unica persona in grado di far tornare a camminare la Castaneda. In attesa di scoprire cosa succederà a Maria nel prosieguo delle puntate, si ricorda che la soap Il segreto, tornerà regolarmente in onda prossimo 7 gennaio su Canale 5, nel consueto orario delle 16:15.

Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove si troveranno anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.