Gli spoiler della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano entusiasmanti sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da martedì 7 a venerdì 10 gennaio, Fernando Mesia, poco dopo aver ucciso Esteban Fraile, fingerà di offrire soccorso a Carmelo. Poi il Mesia verrà ritrovato da Severo e Mauricio, assai disperato e intento a salvare la vita del primo cittadino. In seguito Cifuentes avvierà le indagini, così esaminerà il luogo della vicenda e troverà un particolare biglietto nel quale il defunto Fraile avrebbe confessato di essere l'unico colpevole degli attentati che hanno afflitto Puente Viejo e portato alla morte di Adela e Maria Elena.

Elsa fuori pericolo

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 7 al 10 gennaio, il dottor Zabaleta darà ad Elsa una bellissima notizia: la donna sarà ormai fuori pericolo e in ottima ripresa. Così la Laguna inizierà a coltivare nuovi progetti per il futuro insieme ad Isaac. Nel frattempo Don Berengario spingerà Prudencio a chiarire i malintesi con Lola, poiché vorrà avere la certezza che la donna non sia davvero un'assassina, come suggerito da Francisca. Successivamente Carmelo farà fatica a riprendere i sensi dopo il brutto colpo infertogli da Esteban.

Frattanto Irene e Severo saranno estremamente convinti dell'innocenza di Fraile, ma decideranno di aspettare che Carmelo riprenda conoscenza, prima di muovere delle accuse.

Puente Viejo in pericolo

Francisca sarà notevolmente turbata e nervosa, poiché una spaventosa notizia sconvolgerà tutti gli abitanti di Puente Viejo: la città verrà presto sommersa dalle acque per far spazio ad un bacino idrico, la Montenegro non riuscirà ad accettarlo e vorrà trovare un modo per impedire la tragedia. Nel contempo Maria porterà avanti le dolorose cure dell'infermiera Dori Vilches. Intanto Lola, nonostante la rottura con Prudencio, sarà alquanto soddisfatta per l'offerta lavorativa da parte di Marcela e Matias e parecchio grata nei riguardi dei due. Più tardi Fernando cercherà di convincere Maria del fatto che nessuno, in realtà, tenga a lei.

Il Mesia vorrà far credere alla donna che lui sia l'unico che la stia davvero aiutando a guarire.

Isaac ed Elsa decidono di sposarsi

Isaac ed Elsa saranno notevolmente presi l'uno dell'altra e decideranno di sposarsi. Più tardi Maria, influenzata dalle parole di Fernando, avrà una discussione con Raimundo. Poi Prudencio andrà ad affrontare Lola. Frattanto Francisca scoprirà che il sottosegretario Juan Garcia Morales è immischiato nell'inondazione che presto colpirà Puente Viejo. Poco dopo Carmelo uscirà dall'ospedale, così potrà finalmente tornare a casa. Pertanto Fernando temerà che l'uomo possa contestare la sua versione dei fatti riguardo l'omicidio di Esteban, così si recherà armato nell'abitazione del Leal. Lola, intanto, non avrà il coraggio di riconoscere la verità a Prudencio, mentre Raimundo sarà sempre più preoccupato per Maria, poiché la donna sarà assai dominata da Fernando.

Infine, Don Berengario incontrerà, durante una passeggiata, una ragazza che le ricorderà una sua vecchia conoscenza.