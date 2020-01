Dalla Spagna arrivano delle spiacevoli anticipazioni in relazione su quanto accadrà nelle puntate della telenovela Il Segreto in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana. Uno storico personaggio porterà al termine la sua atroce vendetta nei confronti di tutti coloro che gli hanno fatto del male. L’uomo in questione è Fernando Mesia (Carlos Serrano) che, ormai fuori controllo, appiccherà un incendio nel borgo iberico. Purtroppo tutte le case del paese verranno distrutte dalle fiamme, compresa La Casona di Francisca Montenegro.

Il brutale gesto compiuto dal figlio del defunto Olmo avrà delle drammatiche conseguenze con molti protagonisti della soap opera che saranno costretti a fuggire per mettersi in salvo.

Il Segreto, trame: Fernando smascherato, il Morales si allea con l'Ulloa

Nei recenti episodi italiani de Il Segreto è entrato in scena il sottosegretario Juan Garcia Morales. Quest’ultimo ha terrorizzato il paese poiché ha annunciato che i residenti dovranno abbandonare le proprie abitazioni. Il colonnello ha fatto sapere pubblicamente che l’intero borgo iberico verrà inondato con l’inaugurazione del bacino idrico costruito su richiesta di Carmelo per farla pagare a Francisca.

Gli spoiler spagnoli rivelano che nei prossimi appuntamenti italiani della soap opera Fernando farà capire di essersi alleato con il nuovo arrivato per poter distruggere Puente Viejo. Il figlio del defunto Olmo e Garcia dovranno guardarsi le spalle da Francisca, Severo e dal Leal che stringeranno le loro forze per salvare il quartiere. A mettere il bastone tra le ruote al Mesia ci penserà anche Raimundo dato che lo metterà in cattiva luce agli occhi del suo complice.

In particolare Garcia verrà a conoscenza che Fernando è l'artefice dei tragici avvenimenti che si sono verificati nella cittadina iberica. Il sottosegretario perderà la pazienza quando l’ex locandiere gli rivelerà che anche sua nipote Maria Elena Casado de Brey è deceduta per mano del Mesia. Completamente spiazzato dalle parole pronunciate dall’Ulloa, il Morales si schiererà dalla parte dell’anziano uomo.

Il confronto finale tra Maria e il Mesia, la morte di Gracia

Il politico scatenerà l’ira dell’ex marito di Maria Castaneda quando rinuncerà a far scomparire Puente Viejo dalle cartine geografiche proprio nell’istante in cui gli abitanti si prepareranno a darsi alla fuga. Su tutte le furie, Fernando preparerà delle torce infiammabili per radere al suolo le case dei cittadini e la proprietà di Francisca Montenegro. Mentre la matrona si metterà al sicuro insieme ad Esperanza e Beltran scappando dalle segrete della sua villa, Maria avrà un ultimo confronto con il Mesia proprio tra le mura della dimora della sua madrina.

Quest’ultimo, quando si troverà faccia a faccia con colei che non ha mai smesso di amare, le confesserà tutti i crimini di cui si è macchiato. Dopo la morte del responsabile delle sue sofferenze, la Castaneda sceglierà di tornare a vivere a Cuba. La sorella adottiva di Matias approfitterà della partenza dei genitori (Emilia e Alfonso), che si metteranno in viaggio per tornare a Parigi, per ricongiungersi con il marito Gonzalo insieme ai bambini. Tra i tanti abbandoni ci sarà anche quello momentaneo di Mauricio che andrà a trovare Fe mentre la famiglia Miranar affronterà un terribile lutto. Dolores, Hipolito e Onesimo diranno addio a Gracia Hermosa che morirà per colpa della sciagura causata dal Mesia.