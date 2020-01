Ieri è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con Uomini e donne over. Nel corso dell'appuntamento la conduttrice Maria De Filippi ha parlato inaspettatamente della sua storia con Maurizio Costanzo, in particolare della differenza di età che c'è tra di loro. La puntata si è aperta continuando il dibattito aperto ieri dall'inaspettata nuova frequentazione della dama Barbara De Santi. La donna sta conoscendo tra lo stupore di tutti, in particolar modo dell'opinionista Gianni Sperti, l'ex corteggiatore di Gemma Galgani Marcello.

Tutti si sono stupiti perché tra i due c'è molta differenza di età. Li separano ben vent'anni. Ovviamente, quando si sono seduti al centro dello studio, sono stati sommersi dalle critiche. Molti si sono scagliati contro Barbara accusandola di cercare non l'amore, ma la ricchezza. Gianni è convinto che a lei Marcello non piaccia per niente e che lo stia frequentando solo per sedersi al centro dello studio e anche perché pare abbia delle belle auto. Proprio nel bel mezzo dell'acceso dibattito che si è scatenato in studio è successa una cosa strana che ha lasciato tutti un po' perplessi, anche la stessa conduttrice.

Tutto è iniziato da una domanda inaspettata posta dalla De Santi a Maria De Filippi. Ecco nello specifico come sono andate le cose e soprattutto cosa ha risposto la conduttrice.

La conduttrice Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: 'Aveva una testa'

Quella andata in onda ieri è stata una puntata di Uomini e Donne piuttosto movimentata. In studio si continuava a dibattere della differenza d'età che ci può essere tra un uomo e una donna.

Ad un certo punto Barbara De Santi rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi le ha chiesto quanti anni di differenza ci fossero tra lei e Maurizio Costanzo e se fosse stata criticata per questo. La conduttrice ha prontamente risposto che tra lei e Maurizio ci sono ventiquattro anni di differenza e che anche lei è stata criticata, ma ha poi anche aggiunto: "Maurizio aveva una testa, sinceramente non ti ho mai sentito dirlo su Marcello." Ha poi concluso: "Ti ho solo sentito dire che puzza di fumo, che è vestito meglio di quelli in prima fila.

Non hai detto mi piace come parla, che possa diventare un punto di riferimento, che mi possa far crescere." Poi, per mettere un punto definitivo alla discussione protrattasi davvero per le lunghe, ha chiosato con una frase famosa e sempre veritiera che è: "Chi vivrà vedrà." Avrà ragione Gianni Sperti? La conoscenza tra i due si interromperà presto? Non resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne over per scoprire come andrà a finire la frequentazione tra Barbara De Santi e Marcello.