Gli spoiler de Il Segreto, raccontano che Maria Castaneda tornerà a camminare nel corso degli episodi italiani trasmessi nei primi mesi del 2020 su Canale 5. Scendendo nel dettaglio, la sorella di Matias verrà sequestrata da Fernando Mesia all'interno di un monastero abbandonato. Qui, la donna dimostrerà di essere disposta a tutto pur di salvarsi dalla furia dell'ex marito.

Il Segreto: Fernando rapisce Irene e Raimundo

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Maria ucciderà l'infermiera Dori Vilches, colpevole di aver attentato alla vita della Castaneda.

Ma non contento, arriverà perfino a rapire Irene e Raimundo (Ramon Ibarra). Il diabolico uomo, infatti, capirà di non aver più niente da perdere, in quanto l'Ulloa e la Campuzano avevano scoperto che era stato lui ad eliminare Maria Elena e Adela (Ruth Llopis). Fortunatamente i due complici riusciranno ad essere salvati dall'intervento di Francisca, Severo e Carmelo (Raul Pena), che eviteranno il peggio. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il Mesia, ormai sull'orlo della pazzia, correrà a La Habana dove costringerà Maria a seguirlo in un luogo misterioso.

Il Mesia sequestra Maria in un monastero abbandonato

Negli episodi de Il Segreto in programma nei primi mesi del 2020 su Canale 5, Fernando sequestrerà la sorella di Matias (Ivan Montes) in un monastero abbandonato, dove le proporrà di scappare con lui da Puente Viejo. Un'idea folle, che sarà respinta con forza dalla Castaneda. Ma il Mesia non accetterà un rifiuto da parte dell'ex moglie, per la quale ha da sempre nutrito una vera e propria ossessione. Di conseguenza, l'uomo comunicherà di aver posizionato della dinamite all'interno del edificio per piegarla al suo volere. Inoltre, il figlio di Olmo dirà di essere disposto a far saltare tutto in aria, se Maria (Loreto Mauleon) si rifiuterà di fuggire con lui. Tuttavia, il colpo di scena non tarderà ad arrivare.

La Castaneda cammina e provoca la distruzione del monastero

Gli spoiler indicano che la sorella di Matias userà questi concitati attimi per mettere in atto la sua fuga. In pratica, la donna riuscirà ad alzarsi sulle sue deboli gambe, tanto da raggiungere il detonatore con l'ausilio di un ramo, usato come bastone di emergenza. Qui, la Castaneda non esiterà a provocare una grossa esplosione, consapevole del fatto che Fernando (Carlos Serrano) sia ancora all'interno del monastero abbandonato. In questo modo, Maria tornerà a camminare, mentre il Mesia scomparirà nel nulla: che fine ha fatto? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, dalle ore 16:20 su Canale 5.