Ieri, giovedì 9 gennaio, è andata in onda su Real Time una nuova interessante puntata di 'Rivelo', format condotto dalla bellissima Lorella Boccia. L'ospite di ieri è stata Aida Yespica che ha deciso di raccontare la sua vita professionale, sentimentale e da madre premurosa di Aaron, figlio avuto dall'ex compagno Matteo Ferrari. La showgirl venezuelana, inoltre, si è lasciata andare a una confessione molto intima che non ha mai rivelato a nessuno: quella di aver provato amore per una donna.

Aida Yespica confida di aver provato un amore saffico

Nel corso dell'intervista, la conduttrice Boccia ha chiesto ad Aida Yespica se volesse rivelare qualche segreto in diretta televisiva. La bella showgirl ha risposto in maniera un po' tentennante: "Sì, ma è una cosa che non ho mai detto". Poi la Yespica si è lasciata andare e ha confidato: "Ho amato una donna follemente". La conduttrice ha chiesto alla bella sudamericana chi fosse la donna, della quale si era innamorata in passato. La Yespica ha replicato che non può fare il suo nome dato che è una donna molto famosa, con la quale ha avuto una storia clandestina quando aveva poco più che vent'anni.

Poi, la soubrette venezuelana ha rivelato che ora tra lei e la sua ex fiamma c'è soltanto un rapporto di amicizia, nel quale non esiste più la passione di un tempo. Però, la Boccia, non soddisfatta ha rilanciato: "Non me lo vuoi dire nemmeno nell'orecchio? Non c'è nulla di cui vergognarsi". E Aida ha replicato: "Non guardarmi così, non posso dirlo. È un personaggio che conosci, ovvio".

Rivelo, Yespica: il ritorno con Geppy e l'amicizia finita con Claudia Galanti

Nell'intervista di Lorella Boccia, Aida Yespica ha parlato dell'amicizia perduta con la collega Claudia Galanti: "Era una mia amica poi lei ha deciso di finire la nostra amicizia per via di un momento delicato della sua vita". Aida, infatti, ha raccontato che quando Claudia stava passando un periodo davvero molto difficile, non aveva la possibilità di andarla a trovare dato che viveva molto lontano ed era da sola con suo figlio Aaron: "Mi dispiace, ma questa cosa non l'ha capita".

Dopodiché, la bella soubrette sudamericana ha lasciato un messaggio davvero commovente per la Galanti, nel tentativo di risanare il rapporto: "Mi manca tantissimo, io so che ci manchiamo. O almeno, da parte mia sì". Infine, Aida Yespica ha parlato del suo ritorno di famma con l'imprenditore partenopeo Geppy Lama, con il quale vorrebbe fare un altro figlio. A quanto pare, però, la donna ha dichiarato di volerci andare cauta nel realizzare il suo desiderio perché vorrebbe che la relazione con Geppy diventasse più stabile, visti i loro continui tira e molla.