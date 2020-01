Continuano a fare compagnia ai telespettatori le vicende della soap opera iberica Il Segreto, in cui i colpi di scena non mancano mai. Le anticipazioni degli episodi in programma in Spagna la settimana prossima, svelano che tutti gli abitanti di Puente Viejo temeranno per la vita della piccola Camelia. Fortunatamente la figlia di Marcela Del Molino e Matias Castaneda scamperà alla morte. Quest’ultimo e la moglie inoltre avranno un’altra preoccupazione, poiché vorranno rintracciare il nonno Raimundo Ulloa, quando noteranno che è passato troppo tempo da quando ha lasciato il paese.

Il Segreto, trame Spagna: Camelia sfugge alla morte, la scomparsa di Tiburcio

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse sull'emittente televisiva Antena 3 da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020, Marcela e Matias nonostante Camelia respirerà la faranno visitare dal medico, per essersi accorti che ha inalato troppo fumo. Intanto Dolores continuerà ad essere preoccupata per la scomparsa di Tiburcio. In seguito, la figlia dei Castaneda si sveglierà, ma tutti i cittadini attenderanno con ansia il risultato del test del dottor Clemente.

Allo stesso tempo Manuela, anche se Ignacio la incoraggerà sarà convinta che la sua malattia peggiorerà. Adolfo e Marta dopo essersi dichiarati il loro amore decideranno di farlo sapere a Rosa il prima possibile. Il Solozabal farà sapere alle sue figlie di aver deciso di rintracciare la madre di Pablo, invece Rosa incontrerà la marchesa Isabel per portare avanti i preparativi delle sue nozze. Quest’ultima approfitterà dell’occasione, per consigliare alla sua futura nuora di non fidarsi nemmeno delle sue sorelle.

Tomas dirà ad Alicia che pur provando amore per Marcela, si è reso conto di non poterla avere. Adolfo confesserà a Montalvo di aver deciso di annullare il matrimonio con Rosa, e di amare Marta. Alicia dirà alla madre di essere angosciata per ciò che è successo a Camelia. Don Filiberto si scaglierà contro Mauricio, con la convinzione che la figlia di Matias abbia rischiato la vita anche a causa sua.

Isabel dopo aver appreso la sparizione di Rosa tramite il figlio Adolfo, ordinerà a Maqueda di mandare i suoi uomini a cercare la giovane.

Urrutia conosce Alberto, Marta alla ricerca di Rosa

Urrutia farà la conoscenza di Alberto Santos, un giornalista arrivato in paese per far luce su un incidente avvenuto anni fa nella fabbrica di Bilbao. Marcela non appena Tomas si presenterà all’ostello per interessarsi di Camelia, gli consiglierà di voltare pagina e di dimenticarla. Campuzano dirà ad Eulalia che tutto sta procedendo nel verso giusto, e le assicurerà che nessuno degli abitanti sospetta. Inoltre, quest’ultima avrà la conferma dal suo tenente che Francisca la considera morta e sepolta, e che Raimundo è sotto controllo.

Intanto la Montenegro si confiderà con Mauricio, dicendogli di credere che le sue proprietà siano state incendiate per mano di Isabel. Quest’ultima si rifiuterà di dire a Maqueda per quale motivo si è recata a Parigi, invece Rosa dopo essersi fatta viva non darà nessuna spiegazione ai propri familiari. Marta dopo aver cercato la sorella per tutta la notte insieme ad Adolfo, apprenderà tramite Carolina che non vuole vedere nessuno. Ignacio farà presente ad Alberto Santos che quanto accaduto in passato è stato già chiarito, mentre la diagnosi di Marta sarà lieve. Campuzano comunicherà ad Eulalia che la trappola è pronta, senza però specificare se sarà indirizzata alla marchesa oppure ai figli della donna.

Pablo conosce la madre, Matias e Marcela preoccupati per Raimundo

Mauricio dirà a Matias che tutte le terre che sono state bruciate appartenevano a Francisca, e furono acquistate di recente dalla marchesa Isabel. Adolfo e Marta non sapranno come far sapere a Rosa della loro relazione. Pablo dopo essere stato invitato tramite una nota a recarsi all'ostello dei Castaneda, scoprirà di aver ricevuto il messaggio da sua madre María Jesús. Nel frattempo, Alicia si rifiuterà di fare una passeggiata con Montalvo, invece Isabel farà sapere a Rosa che sua sorella Marta sta seducendo Adolfo. Tomas dopo aver appreso che Montalvo e Alicia usciranno insieme avrà un incidente con Maqueda.

Successivamente Matias e Marcela preoccupati per la lunga assenza di Raimundo, vorranno trovare qualche indizio a tutti i costi. Antonita alimenterà l’angoscia di Dolores per la scomparsa di Tiburcio, dicendole che potrebbe essere caduto in un pozzo. Per fortuna quest’ultimo riapparirà in paese all’improvviso, ma sarà abbastanza disorientato. María Jesús sarà parecchio nervosa pur essendo stata abbracciata dal figlio Pablo, invece Ignacio caccerà Adolfo dalla sua dimora. I genitori di Camelia spereranno di aver localizzato Raimundo, attraverso un operatore telefonico. Don Filiberto verrà ritrovato disteso in un angolo dal capitano Huertas, dopo essere stato picchiato e svestito.

Per finire Campuzano dirà ad Eulalia che l’incidente non è stato fatale coma avevano previsto.